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PSV, Vriendenloterij Eredivisie'ye cumartesi günü NEC deplasmanında oynayacağı maçla devam edecek. Sergiño Dest, Nijmegen'deki kritik karşılaşmaya yetişti. De Goffert'teki mücadele saat 16.30'da başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

Peter Bosz, cumartesi öğleden sonra uzun süreli sakatlıkları bulunan dört oyuncudan kesin olarak yararlanamayacak: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa ve Alassane Pléa.

PSV'nin kalesini Matej Kovar koruyacak. Dest, geçen hafta sakatlığı nedeniyle ABD millî takımının kadrosundan ayrılmıştı. Buna rağmen Bosz, gelecek hafta hafta içinde Real Madrid ile oynanacak kritik maç öncesinde onu NEC karşısında ilk 11'de başlatacak.

PSV savunmasında başka sürpriz yok. Lutsharel Geertrudia ile Armando Obispo stoper ikilisini oluşturacak, Filip Kostic ise sol kanatta başlayacak.

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Eindhoven ekibinin orta sahasında da tanıdık isimler var. Mauro Júnior ve Kodai Sano oyunun kontrolünü sağlamaya çalışacak. Guus Til ise bu hattın en ileri ucunda yer alacak.

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Ivan Perisic, sağ kanattan santrfor Sven Mijnans'ı beslemeye çalışacak. Ruben van Bommel, De Goffert'te sol kanatta görev yapacak. Ricardo Pepi ise cumartesi günkü maça yedek kulübesinde başlayacak.

PSV, millî maç arasına SC Cambuur karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle girdi. Bu sonuçla Bosz'un takımı Eredivisie'de lider durumda, ancak Feyenoord ve Ajax hemen ensesinde.

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PSV'nin ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.