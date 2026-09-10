Peter Bosz, Omroep Brabant'ta verdiği bir ustalık sınıfında Ryan Flamingo hakkında dikkat çekici bir anekdot paylaştı. PSV'nin teknik direktörü, kısa süre önce savunmacısını sert şekilde "hizaya getirdiğini" anlattı.

Yayının ortasında Bosz'a bazı önermeler yöneltiliyor. Bunlardan biri de Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki klasik ikilem. PSV teknik direktörü, bu iki büyük isim arasında seçim yapması istendiğinde, "Messi, hiç şüphe yok. Messi" yanıtını veriyor.

Ancak artık 39 yaşındaki Arjantinli söz konusu olduğunda herkesin tercihi bu kadar kolay olmuyor. Örneğin PSV kadrosunda Flamingo, Bosz'un şaşkınlığına rağmen Ronaldo'yu tercih ediyor.

Bosz, "Evet, Ryan (Flamingo, ed.). Onu bir güzel hizaya getirdim! Hadi ama, bu olur mu hiç?" diyerek stüdyoda kahkahalara neden oldu. Ardından, "Dürüst olayım. Bir tarafta Messi var, bir tarafta Ronaldo..." diye devam etti.

PSV teknik direktörü, "Ronaldo'ya gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. O adamın başardıkları ve bu yaşta hâlâ yaptıkları... Gerçi bunun artık gerçekten azaldığını görüyorsunuz. Ama onda Messi'de olan şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Bosz, Messi'den o kadar büyük keyif aldı ki meslektaşlarını da buna ortak etti. "Heracles'te teknik direktör olduğum dönemde, Barcelona oynadığında ekibimin evime gelmesini isterdim."

"Sonra izlemek zorunluydu. Evet, bu gerçekten büyük bir keyifti. Guardiola yönetimindeki Barcelona, ne kadar güzeldi", diyerek sözlerini noktaladı Bosz.