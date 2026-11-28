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PSV'nin Go Ahead Eagles ile oynayacağı VriendenLoterij Eredivisie maçının ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Peter Bosz, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 5-1'lik ağır yenilgiye kıyasla ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Bunlardan biri, Ricardo Pepi'nin maça ilk 11'de başlayacak olması. Philips Stadion'daki karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

PSV, Madrid'de oldukça sinir bozucu bir akşam yaşadı. Eindhoven ekibi devre arasına önde girmişti ancak ikinci yarıda Bosz'un takımı için işler tamamen tersine döndü. Bosz yine de İspanya'nın başkentindeki performanstan güven kazandı.

Bosz, cuma öğleden sonraki basın toplantısında, "Pek çok durumda birçok şeyi iyi yaptık. Bu, deplasmanda bile bu seviyede mücadele edebileceğimize dair bize güven veriyor. Ama bunu doksan dakika boyunca yapabilmeliyiz" dedi.

Bosz kalede Matěj Kovár'ı tercih etmeyi sürdürüyor, savunmanın merkezinde ise bir değişiklik var. Armando Obispo yerine Yarek Gasiorowski başlayacak. Lutsharel Geertruida, Filip Kostic ve Sergiño Dest de yine ilk 11'de yer alıyor.

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PSV savunmasını, bu Eredivisie sezonunda 13 maçta dokuz gol ve iki asist üreten Go Ahead'in öne çıkan oyuncusu Søren Tengstedt ile zorlu bir mücadele bekliyor.

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Bosz, orta sahada kaptan Mauro Júnior'dan hâlâ yararlanamıyor. Real Madrid karşısında ilk 11'de yer alan Paul Wanner, Deventer ekibine karşı da kendini gösterme fırsatı bulacak.

Sven Mijnans bir hat geriye geçerek Kodai Sano ve Wanner ile birlikte PSV'nin orta sahasını oluşturacak. Guus Til maça yedek kulübesinde başlayacak.

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Mijnans'ın mevkisindeki değişiklik, Eindhoven ekibinin hücum hattını da etkiliyor. Ricardo Pepi, sakatlıktan döndükten sonra PSV'de ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak. Ruben van Bommel ise sol kanattaki yerini koruyor.

Sağ kanatta Esmir Bajraktarevic başlayacak. Madrid'de maçın ortasında zorunlu olarak oyundan alınan Ivan Perisic'in yerine oynayacak. Bosz, cuma günü Hırvat oyuncu hakkında, "Tetkik yapıldı, neyse ki ciddi bir şey olmadığı ortaya çıktı. Buna sevindik. Ama yarın için yeterli olup olmayacağını göreceğiz" demişti. Perisic'in kadroda yer almadığı artık belli oldu.

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PSV, Go Ahead karşısında kazanırsa pazar günkü De Klassieker öncesinde avantaj da elde edebilir. Ancak Bosz, basın toplantısında buna odaklanmak istemedi: "Önce biz iyi oynayıp kazanmalıyız. Rakiplere bakmak ancak o zaman anlamlı olur ve onları izlemek de büyük keyif verir."

PSV'nin ilk 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.