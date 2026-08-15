PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Excelsior deplasmanındaki maçın ilk 11'ini açıkladı. Joey Veerman ile Sergiño Dest ilk 11'de yer aldı ve bu sezon Eredivisie'deki ilk dakikalarını oynayacak. Yeni transfer Kodai Sano ise yedek kulübesinde başlayacak. Rotterdam'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

PSV'de kalede Matej Kovár görev yapacak. Savunma hattını Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo ve Mauro Júnior oluşturacak.

Dest gibi Veerman da cezasının ardından geri dönüyor. Borussia Dortmund ile anılan Volendamlı oyuncu, orta sahada Paul Wanner ve daha ileri rolde görev yapacak Guus Til ile birlikte oynayacak.

Hücumun solunda Ruben van Bommel'in tehlike yaratması beklenirken, Ivan Perisic sağ kanatta sahaya çıkacak. İleride görev yapacak isim ise Ricardo Pepi.

Dest ile Veerman'ın dönüşü, Noah Fernández ve Sven Mijnans'a mal oldu. Bu iki isim de Eindhoven ekibinin ilk hafta Fortuna Sittard karşısında sürpriz şekilde puan kaybetmesine engel olamamıştı (2-2). Excelsior ise SC Cambuur'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Excelsior'un muhtemel 11'i: Van Gassel; Widell, Meissen, Plug, Janssen; Hartjes, Yegoian, Van Vianen; Silva Timas, Garden, Sliti.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Til, Veerman; Perisic, Pepi, Van Bommel.







