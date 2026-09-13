Peter Bosz, PSV’de tercihleriyle şaşırttı ve ilk 11’de köklü değişikliklere gitti

Philips Stadı’nda kaleyi Matej Kovar koruyor. Mauro Júnior, cezasının ardından geri dönüyor ve sol bekte Filip Kostic’in yerine oynuyor. Sergiño Dest sağda başlıyor; Lutsharel Geertruida ile Armando Obispo ise Sparta’nın santrforunu durdurmakla görevli.

Paul Wanner, perşembe günü Shakhtar Donetsk karşısında harika bir izlenim bırakmadı, ancak Bosz’dan yeniden güvenoyu aldı. Til bir hat ileri kayarken, bu sayede Mijnans 10 numara pozisyonunda başlayacak. Formda Kodai Sano da pazar günü Eindhoven ekibinin orta sahasını tamamlıyor.PSV’nin iç sahada Sparta ile oynayacağı maç öncesinde Bosz, hücum hattında takımında ciddi değişikliklere gitti. Amir Bouhamdi ve Esmir Bajraktarevic’in kanatlardan tehlike yaratması beklenirken, Til hücumun ucunda yer alıyor. Büyük ölçüde değiştirilmiş bir ilk 11’le PSV, lider AZ’nin takibini sürdürmek zorunda.

PSV muhtemel 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Wanner, Mijnans; Bouhamdi, Til, Bajraktarevic

Sparta Rotterdam muhtemel 11’i: