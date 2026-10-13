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Rian Rosendaal
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Peter Bosz, Leipzig'de PSV'nin her hattında değişikliğe gidiyor

RB Leipzig - PSV Eindhoven
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi

PSV, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında salı günü RB Leipzig ile karşılaşacak. Peter Bosz, sc Heerenveen karşısında alınan 2-0'lık galibiyete göre bazı değişiklikler yaptığı ilk 11'i açıkladı. Red Bull Arena'daki Avrupa mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. 

Red Bull Arena'da PSV'nin kalesini Matej Kovar koruyacak. Sergiño Dest sağ bekteki yerini korurken, savunmanın merkezinde Ryan Flamingo'nun yerine Lutsharel Geertruida oynayacak. Geertruida'ya Armando Obispo eşlik edecek, Filip Kostic ise sol bekte ilk 11'de yer alacak.

Mauro Júnior, cuma günü Heerenveen karşısında ikinci yarıda geçtiği orta sahada Leipzig'e karşı maça başlayacak. Bu nedenle Noah Fernandez yedek kulübesine geçecek. PSV'nin orta sahasını Kodai Sano ve Sven Mijnans tamamlayacak.

Ivan Perisic hücumun sağ kanadına dönerken, sol kanatta tehlike yaratma görevi Ruben van Bommel'de olacak. Ricardo Pepi'nin sakatlığı nedeniyle PSV'nin ileri uçta görev yapacak ismi Guus Til.

RB Leipzig ilk 11'i: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso

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PSV ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.

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