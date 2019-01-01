Peter Bosz: Klopp ya da Guardiola olmayın!

Peter Bosz, genç teknik direktörlere kariyerlerini kendilerinin şekillendirmelerini ve başkalarını taklit etmemeleri yönünde tavsiyeler verdi.

Teknik Direktörü Peter Bosz, genç teknik direktörlere kendi futbol tarzlarını yaratmaları ve Pep Guardiola ya da Jürgen Klopp'u taklit etmemeleri gerektiğini yönünde tavsiyelerde bulundu.

ve 'da da teknik direktörlük görevinde bulunan Bosz, Goal ve DAZN'a yaptığı açıklamada yeni nesil teknik direktörlere seslendi:

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"Kendiniz olun! Kendi tarzınızı geliştirin ve başkalarını taklit etmemeye çalışın. Guardiola ya da Klopp olmayın. Eğer birini taklit ediyorsanız oyuncularınız bunun hemen farkına varır. Kendi felsefenizi geliştirin ve buna bağlı kalın. Öğrenirken kendi yolunuzda kalmak zorundasın. Aynı zamanda eğlenmelisiniz de. Eğer eğlence yoksa her şeyi unutun!"

Bosz, Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff'tan bir şeyler öğrenme fırsatına sahip olduğu için kendini şanslı hissettiğini dile getirdi:

"O, 'nın en iyisiydi. 1970'li yılların başında onun gibi bir futbolcu görmedik."