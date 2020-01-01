Peter Bosz: Havertz'in durumu ne kadar kötü bilmiyorum

Bayer Leverkusen'in teknik direktörü, takımının Freiburg'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Havertz'in durumuyla ilgili bilgi verdi.

Verilen aranın ardından dönen ilk büyük lig olan 'da 'in 20 yaşındaki yıldızı Kai Havertz gösterdiği performansla izleyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

Genç oyuncu aradan sonra çıktığı 4 maçta rakip filelere 5 gol göndererek takımının bu 4 maçta 3 galibiyet almasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Havertz, 29 Mayıs Cuma günü Bayer Leverkusen'in 'u 1-0 yendiği maçta da galibiyet golünü attı ama sakatlanarak 66. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Peter Bosz "Kai'nin şu an kendini iyi hissediyor. Durumunun ne kadar kötü olduğunu bilmiyorum ama iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Freiburg karşısında attığı golle Bundesliga tarihinde 21 yaşına gelmeden 35 gole ulaşan ilk oyuncu olan Havertz, , , ve tarafından izleniyor.

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Havertz ayrıca 7 gol daha attığı takdirde Oliver Neuville'i yakalayacak ve Bayer Leverkusen tarihinin en çok gol atan 10. oyuncusu olacak.

Leon Bailey: Kai Havertz çok zeki bir oyuncu

Havertz'e bir övgü de takım arkadaşı Leon Bailey'den geldi.

Bundesliga.com'a konuşan Bailey "Onun için çok mutluyum. Çok yetenekli bir oyuncu. Bunu hepimiz biliyoruz. Sıkı çalıştığınız takdirde her şey mümkün olabilir. Kai Havertz de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Kai aynı zamanda çok akıllı ve sahada bu zekasını gösteriyor. Umarım takıma yardım etmeye devam eder." dedi.