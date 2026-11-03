Peter Bosz, PSV ile Club Brugge arasındaki maç öncesi düzenlenen basın toplantısında ESPN'e sert çıktı. PSV teknik direktörü, kanalın Noah Fernandez'i kamuoyuna yansıtma biçiminden memnun değil.

ESPN, pazartesi akşamı Jong PSV ile NAC Breda arasında oynanan Keuken Kampioen Divisie maçının ardından Fernandez'le yapılan maç sonu röportajından bir kesit yayımladı.

Kesildiği açıkça belli olan videoda Fernandez şunları söyledi: "Son birkaç ay zordu. Johan Cruyff Arena'daki Ajax maçından sonra işler çok hızlı kötüye gitti ama bunlar da yaşanır."

"Son haftalarda kendimi yeniden gösterme fırsatı bulduğumu düşünmüyorum ama şimdi burada yerim olduğunu göstermek bana düşüyor" diyen Fernandez, videodaki sözlerini tamamladı.

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Bosz, basın toplantısında ESPN'in yaptığı yayından memnun olmadığını söyledi: "Mesele ESPN'le ilgili. Röportajın tamamını izlerseniz o kısa videodakinden çok farklı şeyler söylediğini görürsünüz."

"Röportajın tamamını izlediğinizde sözlerini ağırlıklı olarak kendisine yönelttiğini görürsünüz. Yeniden bir şans bulmayı umuyor ama bu, kamuoyuna yansıyanlardan çok farklı."

Bosz, "Tıklamalar ve baytlar uğruna acele etmenin tehlikesi bu. Her şeyin sansasyonel olmasını istiyorsunuz. Günümüzde her şey tıklanma uğruna. Bu can sıkıcı çünkü röportajın tamamını izlerseniz kendini gayet düzgün ifade ettiğini görürsünüz" diyerek sözlerini tamamladı.