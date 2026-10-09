Peter Bosz doğruladı: PSV’nin milyonluk transferi hiyerarşide geriledi

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, cuma akşamı sc Heerenveen karşısında Ivan Perisic’i dinlendiriyor ve Hırvat oyuncunun yerine Dennis Man’i değil, Esmir Bajraktarevic’i oynatma kararı aldı. Bosz, ESPN kameralarına yaptığı açıklamada Boşnak oyuncunun artık Rumen futbolcunun önünde olduğunu doğruladı.

“Çünkü milli ara öncesinde onun gerçekten çok iyi iş çıkardığını düşündüm” diyen Bosz, Bajraktarevic’in sağ kanatta neden tercih edildiği sorusunu yanıtladı.

“Ivan’ın yerine daha önce de bir kez oynamak zorunda kalmıştı; o sırada Dennis sakattı ve bunu gerçekten çok iyi yaptı. O zaman benim de bunu ödüllendirmem gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanan Bosz, ardından Man’in sıralamada geriye düştüğünü doğruladı.

ESPN muhabiri Milan van Dongen, Man’in geçen sezon bu sezona göre daha iyi olduğunu söyledi. “Bunun bir nedeni de o tarafta Ivan’la oynamaya başlamam, kendisi de bir süre sakatlandı...” diye yanıt verdi Bosz.

Gelecek maçlar RBL Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

“Ama Dennis gerçekten çok iyi bir oyuncu. Kesinlikle geri dönecektir ve daha çok süre alacak” sözleriyle konuşmasını tamamlayan teknik adam, Man’in 2025 yazında Parma’dan yaklaşık 10 milyon avro karşılığında transfer edildiğini belirtti.

Analist Kenneth Perez ise şu anda sakat olan Paul Wanner’in de ilk 11’deki yerini kaybettiğini düşünüyor; bunda Noah Fernández’in baş döndürücü gelişiminin büyük payı var. Perez, 18 yaşındaki yetenekli Belçikalı için “Keyif veren bir oyuncu” dedi.

“Bu iş çıkışlı inişli ilerliyor. Bir maçta gerçekten çok iyi oynuyor, başka bir maçta adamını kaçırıyor, top kaybı yapıyor ve bunların hepsi oluyor. Ama elbette Wanner’in önünde tercih edilmesi de bir işaret.”

“Bunun için 15 milyon ödediler, o da (Fernández, ed.) Wanner sakat değilken de tercih edilmişti. Sonuçta Bayern’den gelen, güvendikleri bir oyuncu” dedi Perez.



