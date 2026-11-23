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Peter Bosz, Real Madrid maçı öncesindeki basın toplantısında Mauro Junior'un bu takvim yılında bir daha PSV forması giyemeyeceğini doğruladı.

PSV, geçen hafta sonu NEC deplasmanında rahat bir galibiyet aldı. Bosz'un öğrencileri rakibini 4-1 mağlup etti.

Ancak maçın ardından endişe yaratan bir gelişme de vardı. Kaptan Mauro Junior, daha ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bosz, savunmacı orta saha oyuncusunun durumunu açıkladı: Kasık sakatlığı yaşayan Mauro Junior, bu takvim yılında kesinlikle bir daha oynayamayacak.

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Brezilyalı oyuncu, PSV'nin Real Madrid, Go Ahead Eagles, AZ, Atlético Madrid, Telstar, Vitesse ve PEC Zwolle ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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PSV, devre arasının hemen ardından Rotterdam'da Feyenoord ile karşılaşacak. Mauro Junior'un o maçta oynayıp oynayamayacağı ise henüz belirsiz.

Mauro'nun sakatlığı nedeniyle Bosz'un orta sahada farklı çözümler bulması gerekecek. Deneyimli teknik direktör, 18 yaşındaki Noah Fernandez'e şans vermeyi tercih edebilir.

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Ryan Flamingo da 6 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Savunma oyuncusu, FC Utrecht ve Vitesse'de bu pozisyonda daha önce de görev yaptı.

Bosz, Paul Wanner'den de yeniden yararlanabilecek. Avusturyalı oyuncu, bu sezonun başında sık sık savunmanın hemen önünde oynadı ve bu pozisyon için bir başka seçenek.

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Haziran ayında çapraz bağ sakatlığı geçiren Jerdy Schouten de devre arasından sonra sahalara dönecek.