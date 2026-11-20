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Peter Bosz, Kevin De Bruyne hakkında açıkça konuşmayı reddediyor. PSV ile adı sıkça anılan Napoli orta saha oyuncusunun Eindhoven ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı bile öne sürülüyor.

PSV, De Bruyne için yedi ya da sekiz milyon avro ödemek istemiyor. Ancak kulüp, De Bruyne'nin peşini bırakmıyor. Cuma günü İtalyan kulübüne yeni bir teklif sunacak.

Bosz, NEC maçı öncesinde cuma günü düzenlenen basın toplantısında transfer gelişmelerine kısaca değindi. "PSV'de çok sayıda görevim var, neyse ki bu onlardan biri değil. Earnest (Stewart, sportif direktör, editörün notu) bu tür işlerle ilgilenecek. Elbette onunla bu konuda konuşuyorum ama bu ikimizin arasında", diye konuşan Bosz'un sözlerini Nu.nl

"De Bruyne, Napoli'nin oyuncusu. Böyle olduğu sürece onun hakkında konuşmamam gerekiyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmak istemiyorum. Bunu saygılı bulmuyorum. Aynı şekilde, teknik direktörlerin PSV oyuncuları hakkında konuşması da hoşuma gitmez", diye vurguladı Apeldoornlu teknik direktör.

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Bosz'a göre PSV oyuncuları, De Bruyne'nin olası transferiyle fazla ilgilenmiyor. "Elbette çok büyük bir isim ama her transfer döneminde bu konuları çok konuşuyoruz. Genellikle bazı şeylerden haberim oluyor ama gerçekten her şeyi de bilmiyorum."

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Sven Mijnans ise De Bruyne ile birlikte oynamak istiyor. "Messi'nin yanı sıra her zaman izlediğim oyuncu oydu. Elbette harika bir oyuncu. Onu örnek aldığım bir oyuncu olarak nitelendirebilirim", dedi ESPN.

Mijnans, De Bruyne'nin çok yönlü bir oyuncu olduğunu düşünüyor. "Paslarında çok fazla risk alıyor. Kolay oynaması gerektiğinde kolay oynuyor ama çok yetenekli. Onun her zaman iki, üç, dört ya da beş pası oluyor; bunları görünce insan of, burada bir şeyler oluyor diye düşünüyor. Biraz da cesaret."

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De Bruyne'nin (35) Napoli ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesinde bir sezonluk uzatma opsiyonu da var. Transfermarkt, Belçikalı oyuncunun mevcut değerini sekiz milyon avro olarak tahmin ediyor.