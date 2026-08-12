Peter Bosz, Essiën Bassey’yi yeniden Jong PSV’ye gönderdi. Voetbal International’ın haberine göre kanat beki, hazırlık döneminin tamamını A takımla geçirdi ancak gelecek sezon yine Keuken Kampioen Divisie’de oynayacak.

Bassey’nin PSV’den ayrılacağı, transfer döneminden önce de gündeme gelmişti. Hollanda’nın genç milli oyuncusu için FC Twente ve Sturm Graz devreye girdi, ancak talepleri geri çevrildi.

Rik Elfrink’in mayıs ayında aktardığına göre PSV, oyuncunun kendisi transfere sıcak baksa da Bassey’yi satmak istemiyor.

Eindhoven ekibi, şu anda sözleşmesi 2027 yılının ortasına kadar devam eden 19 yaşındaki beke kontrat uzatma teklifi yaptı.

Bassey’nin bu teklifi kabul etmemesi halinde transfer ihtimaller arasında yer alıyor. PSV onun bonservisinden gelir elde etmek istiyorsa, oyuncuyu bu yaz ya da gelecek kış satmak zorunda.

VI’ın aktardığına göre Sturm Graz hâlâ ilgisini sürdürüyor. Johan Cruyff Schaal’da AZ’ye karşı oynanan ve 0-4 kaybedilen maçta sonradan oyuna giren oyuncu, bu kulüple Avrupa Ligi’nde mücadele edebilir.