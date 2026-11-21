Reklam

PSV'nin cumartesi öğleden sonra NEC karşısında baştan sona üstün oynayıp 1-4 kazanmasına rağmen Peter Bosz, maçın ardından Ruben van Bommel'i eleştirdi.

PSV, Filip Kostic'in sert şutuyla maçın başlarında öne geçti. Sırp savunmacının ceza sahası dışından çektiği şut, direğin iç kısmına çarparak ağlara gitti: 0-1.

Kısa süre sonra Deveron Fonville'in elle oynadığı iddiasıyla penaltı kararı verildi. Ivan Perisic hata yapmadı ve Eindhoven ekibini 0-2 öne geçirdi.

Devre arasından hemen önce PSV farkı üçe çıkardı. Ahmetcan Kaplan, Van Bommel'in ortasını yanlışlıkla kendi kalecisinin arkasına gönderdi: 0-3.

Reklam Reklam

PSV ikinci yarıda tempoyu biraz düşürdü. NEC'in baskısını artırmasıyla konuk ekip daha fazla alan buldu. Bu durumdan yararlanan Van Bommel, geçiş hücumunda skoru 0-4 yaptı.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

Gol atmasına ve Kaplan'ın hatasına yol açmasına rağmen Van Bommel'in oyunundan memnun olmayan Bosz, maç sonrası basın toplantısında oyuncusunu eleştirdi.

Bosz, "Hızıyla çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Rakibinden bu kadar hızlıysan bundan daha fazla yararlanabilirsin" dedi.

Reklam

Doğum gününü kutlayan teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım arkadaşları onu daha sık aramalı ama o da tehlike yaratabileceği pozisyonları daha iyi fark etmeli."

Bosz, "O kadar iyi ki. Şu anda maç başına belki iki ya da üç kez rakibini geçiyor ama bu sayı gerçekten on iki ya da on üçe çıkmalı. Potansiyelini sonuna kadar kullanmalı" diyerek sözlerini tamamladı.