İspanyol bir basın raporu bugün pazartesi günü, Julian Alvarez'in Atletico Madrid antrenmanında yeni bir yüzle ortaya çıktığını belirtti.

Atletico Madrid, antrenmanlarını Majadahonda'da gerçekleştirdi; bu, Athletic Bilbao'ya karşı oynanan lig maçından bu yana yaptığı ilk antrenmandı.

Teknik direktör Diego Simeone'nin, sakat olan Sörloth dışında tüm oyuncuları kadroda hazırdı. Antrenman, Atletico'nun her zamanki düzenini takip etti: Bask takımına karşı oynanan maçta yer alan ilk on bir oyuncular toparlanma çalışmaları yaparken, yedekler ve maçta yer almayan oyuncular yoğun bir antrenman gerçekleştirdi.

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"AS" gazetesine göre Simeone, bir antrenman maçı düzenleme fırsatını değerlendirdi ve bu maçta pressing, top kaybını geri kazanma ve top dolaşımına odaklandı.

Takımda hücum hattında Julian Alvarez ve Jonathan David yer alırken, orta sahanın yönetimini Koke üstlendi.

Savunma hattında ise Dominguez, Koke, Le Normand ve Dani Martinez vardı.

Antrenman, Julian Alvarez'in birkaç hafta öncesine kıyasla tamamen farklı bir oyuncu olduğunu açıkça gösterdi. Arjantinli forvet, hareket etmesine, topa dokunmasına, topu almak için geriye çekilmesine izin verdi ve San Mames'te sergilediğine benzer bir atakta muhteşem bir gol kaydetti.

Daha sonra, Atletico Madrid'in kondisyon antrenörlerinden biriyle ek çalışmalar yaptı. Takım arkadaşlarının geri kalanı esneme hareketleri yaparken, forvet biraz koşu yaptı. Oyuncu, tam fiziksel kondisyonunu kademeli olarak yeniden kazanıyor.

Julian Alvarez'in birkaç hafta öncesine kıyasla tamamen farklı bir tutum sergilemeye başladığı açıkça görülüyor. Ciddi bir ifadeyle söylemek gerekirse, antrenmanlar sırasında forvete tezahürat yapan sesler duyuldu.

Alvarez, Barcelona'ya gitmekte ısrar ettikten sonra büyük bir kriz yaşamış, ancak Atletico Madrid buna şiddetle karşı çıkmıştı.