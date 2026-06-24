Katar milli takımının Kanada karşısında aldığı ağır yenilgi, Dünya Kupası gecesinin en kötü haberi değildi; asıl kötü haber, Kanada’nın orta saha oyuncusu Ismail Koné’nin şiddetli bir müdahale sonucu bacağında kırık meydana gelmesi ve acilen ameliyata alınmasıydı.

"Reuters" ajansının haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Katar'ın orta saha oyuncusu Asim Madibo'ya, Katar'ın 6-0 mağlup olduğu 2. Grup maçının ikinci yarısında gerçekleşen müdahale sonrasında doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle beş maçlık ceza verdiğini açıkladı.

FIFA Disiplin Komitesi, cezasının “şiddetli oyun” nedeniyle verildiğini doğruladı ve kararın FIFA Temyiz Komitesi nezdinde temyiz edilebileceğini belirtti.

Katar Futbol Federasyonu ise Kanadalı oyuncu Ismail Koné’nin başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Asim Madibo ve Katar Spor Bakanı, Koné’yi hastanede ziyaret ederek sağlık durumunu kontrol etti ve özür diledi.

Katar milli takımı, Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Bosna-Hersek ile oynayacağı grup aşamasının son maçına hazırlanırken, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada milli takımı ise İsviçre milli takımıyla karşılaşacak.