Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, Fransız yıldız Rayan Cherki'yi Arsenal maçında kadro dışı bırakmasının nedenini açıkladı. Maresca, bu kararın oyuncunun son birkaç gündeki antrenman performansından memnun olmamasından kaynaklandığını belirtti.

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Manchester City, bugün pazar akşamı Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Emirates Stadyumu'nda Arsenal'a konuk olacak.

Arsenal, 28 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor ve üçüncü sıradaki Manchester City'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Maresca, maç öncesinde Sky Sports'a yaptığı açıklamada Cherki'nin kadro dışı bırakılmasının herhangi bir disiplin sorunuyla ilgili olmadığını belirterek oyuncunun antrenmanlardaki performansının maçta yer almamasında belirleyici etken olduğunu vurguladı.

Manchester City teknik direktörü, BBC'nin aktardığına göre kararıyla ilgili şunları söyledi: “Antrenmanların başından beri kararımın onun ortaya koyduklarından etkilendiği çok açık. Kısacası, son birkaç gündeki performansını beğenmedim.”

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Maresca şöyle devam etti: “Mesele disiplin değil. Günlük antrenman çok önemli. Hiçbir şey olmadı, olayları büyütmeye gerek yok.”

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Oyuncunun yokluğu etrafındaki tartışmaları küçültmeye çalışan Maresca, kararının yalnızca bu maçla ilgili olduğunu, bunun Cherki ile süregelen bir sorun bulunduğu ya da oyuncunun önümüzdeki dönemde planlarının dışında kaldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha derli toplu olmaya çalışıyoruz, bu iyi bir fikir. Ama bu sezon Cherki'nin olduğu kadroyla da iyi maçlar çıkardık. Mesele yalnızca bugünkü maç.”

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Maresca'nın açıklamaları, ilk on birde forma rekabetinin yalnızca oyuncuların teknik kapasitesine bağlı olmadığını, günlük antrenmanlarda ortaya koydukları performansı da kapsadığını gösteriyor. Bu da formu korumayı süre almanın temel şartı haline getiriyor.

Arsenal karşısındaki mücadelenin önemine değinen Manchester City teknik direktörü, takımının maça galibiyet hedefiyle çıktığının altını çizdi ve bu maçı, mevcut koşullarda takımın durumunu ve rekabet gücünü değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

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Maresca, “Bu iyi bir fırsat. Buraya maçı kazanmaya geldik ve bu değişmeyecek. Bu aşamada, takım inşası açısından nerede olduğumuzu, nasıl mücadele ettiğimizi ve çevremizdeki koşullarla nasıl başa çıktığımızı görmek bizim için önemli” dedi.

Maçı kazanmanın takımı için bir zorunluluk olup olmadığı sorulduğunda ise teknik direktör, hedefinin değişmediğini ancak her maçı ayrı ayrı ele almayı tercih ettiğini söyledi.

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Maresca açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Her zaman kazanmaya çalışıyoruz ama birçok kez söylediğim gibi, en önemli şey her şeyi günü gününe ele almak.”