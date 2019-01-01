Perform artık DAZN Group olarak büyüyecek

Dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcısı ve yayıncısı Perform, yaptığı isim değişikliği ile birlikte iş kollarını da ikiye ayırdı.

Mackolik ve Opta gibi sporseverlerin yakından tanıdığı markaların sahibi olan Perform, stratejik bir kararla isim değişikliğine giderken, iş kollarını da ikiye ayırdı. Yeni çatı şirketinin ismini DAZN Group olarak belirleyen şirket, bu çatı altındaki DAZN ve Perform markaları ile büyümesini sürdürecek. DAZN Group, DAZN markası ile son kullanıcılara, Perform markası ile de kurumsal iş ortaklarına yönelik ürün ve servisler sunacak.

DAZN ve Perform markalarını DAZN Group çatısı altında toplayan şirket, DAZN ile Mackolik gibi son kullanıcılara yönelik faaliyetlerini sürdürürken, Opta gibi B2B faaliyetlerine Perform markası ile devam edecek.

Konuya ilişkin bilgi veren DAZN Group Türkiye Genel Müdürü Emre Uğurlu, “Uzmanı olduğumuz dijital yayıncılık ve spor istatistiğini de kapsayan içerik alanlarının ikisi de önemli oranda büyüme ve gelişme potansiyeline sahip. Bu kapsamda, küresel çapta stratejik bir karar alarak, sadece kendi konularına odaklanan ayrı markalarla ilerlemeyi tercih ettik. Dijital dönüşüm hayatın her alanını olduğu gibi sporu da doğrudan etkiliyor. Biz de sporseverlere her zaman en iyi deneyimi yaşatmayı amaçlayan ürün ve servisler geliştirmeye olan adanmışlığımızla, çalışmalarımızı ve büyümemizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

DAZN Group hakkında:

İngiltere merkezli DAZN Group, dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcısı ve yayıncısıdır. Önceki adı Perform olan şirket, gerçekleştirdiği isim değişikliği ile son kullanıcıya ve şirketlere sunduğu ürün ve servisleri farklı marka çatıları altına almıştır. DAZN markası ile Mackolik ve Goal gibi internet sitelerini ve uygulamalarını sporseverlerle buluşturmakta, Perform markası ile de Opta gibi B2B içerik servislerini kurumsal iş ortaklarına sağlamaktadır. Yaklaşık 3 bin çalışanı bulunan DAZN Group, dünya genelinde 46 ofis ile hizmet vermektedir.