Real Madrid kulübünün spor projelerinin geleceği konusundaki anlaşmazlığın derinliğini yansıtan gergin bir ortamda, kulüp yönetimi sert tonlu bir açıklama yayınlayarak yakın zamanda imzalanan ticari anlaşmalardan birine kesin olarak karşı çıktığını duyurdu.

Real Madrid, İspanya Kadınlar Birinci Lig Birliği “Liga F” ile eski basketbol yıldızı Pau Gasol’un sahibi olduğu Gasol16 Ventures şirketi arasında imzalanan ticari anlaşmayı, “ligin gelirlerini önümüzdeki çeyrek asır boyunca rehin altına alan” ve sürdürülebilirlik ile bağımsızlık ilkelerine aykırı olarak nitelendirdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, profesyonel kadın futbol kulüplerinin üçte ikisinin onayladığı anlaşma, Gasol şirketi ile Fortified Partners arasındaki ortaklık aracılığıyla önümüzdeki dört yıl boyunca 55 milyon avroluk bir yatırım yapılmasını öngörüyor.

Ancak Real Madrid’i öfkelendiren husus, özel yatırımcıya Haziran 2051’e kadar ligin gelecekteki ticari gelirlerinin %35 ile %49’u arasında bir pay tanıyan madde oldu.

Real Madrid'in açıklamasında, anlaşmaya katılan kulüplerin 25 yıl boyunca gelirlerinin büyük bir kısmından feragat etmeleri karşılığında 40 milyon avro alacakları belirtildi. Ayrıca İspanya Futbol Ligi Birliği 12 milyon avro alacak ve 3 milyon avro da bazı kadın futbolcuların görüntü haklarının satın alınması için ayrılacak.

Real Madrid, anlaşmanın “sürdürülebilirlik, şeffaflık ve kulüplerin tam bağımsızlığına dayanan kadın futbolu büyüme modeliyle uyumlu olmadığını” vurguladı.

Kulüp, anlaşmanın gönüllü niteliğinin, anlaşma dışında kalmayı tercih eden kulüpler için “eşitsiz muameleye veya ekonomik ve kurumsal sonuçlara” yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, gelecekteki kulüplerle ilgili temel bir soruna dikkat çekilerek şunlar belirtildi: “Ekonomik ve idari etkileri 25 yıl boyunca sürecek bu karar, sadece şu anda katılımcı olan ve finansman alan kulüpleri değil, aynı zamanda gelecekte Liga F’ye katılacak ve karar alma sürecine dahil olmadan ya da başlangıçta dağıtılan finansmandan yararlanamadan benimsenen modele uymak zorunda kalacak kulüpleri de dikkate almalıdır.”

Real Madrid, açıklamasının sonunda girişime katılan kulüplerin kararına saygı duyduğunu vurguladı, ancak “kadın futbolunun büyümesini destekleyen adil, sürdürülebilir ve şeffaf bir model” için çalışmaya olan bağlılığını yineledi ve “kulübümüzün bugüne kadar yaptığı gibi” devam edeceğini belirtti.

Bu tutumuyla Real Madrid, İspanya’da kadın futbolunun finansmanı ve geliştirilmesine ilişkin mekanizmalar etrafında süren tartışmada yeni bir cephe açıyor; bir yanda uzun vadeli özel yatırımı destekleyenler, diğer yanda ise ligin geleceğinin önümüzdeki on yıllara rehin edilmesini reddedenler yer alıyor.