Kenneth Perez, FC Twente ile Ajax arasında 2-2 biten maçta Sondre Ørjasæter'in performansı karşısında epey şaşırdı. Bu sezon Enschede'de büyük etki yaratan kanat oyuncusu, Ajax'ın sağ beki Lucas Rosa karşısında neredeyse hiç varlık gösteremedi. Perez de ESPN'deki Dit was het Weekend programında Norveçli oyuncunun seviyesini ciddi biçimde sorguladı.

Ørjasæter, bu sezon FC Twente'nin en dikkat çeken oyuncularından biri. Hücum oyuncusu, geçen hafta Excelsior'a karşı tek maçta tam beş asist yaparak Eredivisie rekoru kırmıştı. Ancak Ajax karşısında, Perez'e göre kendisini neredeyse tamamen etkisiz hâle getiren bir rakiple karşılaştı.

İlginç olan, Perez'in FC Twente'nin takım olarak oyununu oldukça beğenmesiydi. Yorumcu, Twente ekibinin 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynadığını ve Ajax'a sürekli baskı kurmaya çalıştığını gördü. Perez, "Gerçekten 90 dakika boyunca dur durak bilmediler. 60 dakika değil, 70 dakika değil, tam 90 dakika" dedi.

Yine de Twente'nin bütün hücum oyuncuları öne çıkamadı. Karim El Ahmadi özellikle sağ kanatta Rots ile Taha arasındaki uyumdan etkilenirken, Ørjasæter diğer tarafta oldukça zorlandı. Perez, Rosa'nın karşısındaki oyuncuya tehlike yaratma fırsatı neredeyse hiç vermediğini gördü.

Perez, "Ørjasæter sol kanattan alındı çünkü sanırım Rosa'yı yalnızca bir kez geçebildi" değerlendirmesinde bulundu. Sunucu Jan Joost van Gangelen de Ajax'ın sağ bekinin bu mücadelede üstünlüğü ele geçirdiğini gördü. Van Gangelen, "Rosa kafasına koymuştu: Onu tamamen etkisiz hâle getireceğim" dedi. Perez de "Tamamen" diyerek ona katıldı.

Ørjasæter'in performansı, Perez'in hücum oyuncusunun kalitesinden şüphe duymasına yol açtı. Eski futbolcu, "O zaman insan şunu görüyor: Ørjasæter, sen aslında ne kadar iyisin?" diye sordu.

Perez, hücum oyuncusunun gerçek değerini bu tür rakiplere karşı göstermesi gerektiğini vurguladı. "Bir üst seviyeye çıkmak istiyorsan karşılaşacağın seviye bu. Onun nereye gidebileceğini sık sık konuşuyoruz, değil mi? İşte İspanya'da, örneğin, bunun gibi 18 oyuncu var (Rosa tarzı oyunculardan, editörün notu)."