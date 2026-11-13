Real Madrid, Florentino Perez'in seçim kampanyası sırasında yeniden seçilmesi halinde vereceğine söz verdiği özel hatıra formasını teslim etmek için üyeleriyle iletişime geçmeye başladı.

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söz konusu Sport gazetesi, Real Madrid'in üyelerine, yaş ayrımı gözetmeksizin her birine benzersiz ve özel bir hatıra forması hediye edeceğini bildirdiğini aktardı.

Böylece Real Madrid, Florentino Perez'in geçen haziran ayında kraliyet kulübünün başkanlık seçimlerinde verdiği taahhütlerden birini yerine getirmiş oluyor.

Kraliyet kulübü, hatıra formasına başvurunun nasıl yapılacağını açıklayan resmi bir bildirimi şimdiden gönderdi.

Bu öneri, seçim kampanyası sırasında dikkat çeken en öne çıkan vaatlerden biriydi. Seçimlerden günler önce Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde her Real Madrid üyesinin yıllık olarak özel ve ücretsiz bir resmi forma alacağını taahhüt etmişti.

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Footy Headlines sitesinin o dönem aktardığına göre, forma "La Socia" adını taşıyacak ve kesinlikle halka satışa sunulmayacak; ayrıca yalnızca kulübe kayıtlı üyelere özel benzersiz bir amblem taşıyacak. Bunlara ek olarak, her sezon formanın yeni ve benzersiz bir tasarımı piyasaya sürülecek.

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Kulübün açıklamasına göre üyeler, 30 Aralık 2026 tarihine kadar, bu iş için ayrılan bağlantı üzerinden üye hizmetleri elektronik ofisine giriş yapabilecek. Burada, başvuru yapıldığı sırada mevcut stoka göre kategoriyi (yetişkin veya çocuk) ve istedikleri bedeni seçmeleri gerekecek.

Real Madrid, üyenin kategori ve bedeni belirlememesi halinde kendisine mevcut stoka göre bir forma gönderileceği konusunda uyardı. Formanın doğru şekilde teslim edilmesini güvence altına almak için kulüp, üyelerinden üye profilindeki kişisel bilgilerini; tam adres, cep telefonu numarası ve e-posta dahil olmak üzere güncellemelerini istedi.

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Üyelere özel bu forma, kulübün kuruluşunun 125. yıl dönümünü kutlayacağı forma ile aynı değil. Söz konusu formanın Adidas şirketi tarafından tasarlanması planlanıyor.

Sızan bilgilere göre forma, kraliyet kulübünün kuruluş yıl dönümünün resmi tarihi olan 6 Mart 2027'den önce, 2027 yılının başlarında satışa sunulacak.

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Kulüp yönetimi bu hediye aracılığıyla en öne çıkan seçim vaatlerinden birini yerine getiriyor ve 100 binden fazla üyeden oluşan bir taban kitlesine doğrudan bir jest sunuyor.

Real Madrid'in bu sezon İspanya La Liga puan sıralamasında 30 puanla ikinci sırada yer aldığını ve 12 hafta geride kaldıktan sonra, zirvedeki geleneksel ezeli rakibi Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunduğunu hatırlatalım.