Real Madrid, İspanya milli takımında hiçbir oyuncusu bulunmadığı bir Dünya Kupası’na katılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakla kalmadı; aynı zamanda, “La Roja”nın kadrosunda Real Madrid’den tek bir oyuncu bile bulunmadan Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşma olasılığı gibi, daha önce hiç görülmemiş tarihi bir durumun eşiğine geldi.

Bu senaryo, İspanya milli takım kadrosunun açıklanmasından bu yana devam ediyordu. Kadroda ilk kez hiçbir Real Madrid oyuncusu yer almamıştı. Ancak kulüp başkanı Florentino Pérez transfer piyasasına girerek Chelsea'den sol bek Marc Cucurella'yı kadroya kattı ve böylece Cucurella, turnuva süresince Beyazlar'ın kadrosunda yer aldı.

Bu hamle ile Real Madrid, final maçı öncesinde İspanya Milli Takımı’nda bir temsilcisinin yer almasını garantiledi. Aksi takdirde, İspanya oyuncularının Real Madrid forması giyen hiçbir oyuncu olmadan Dünya Kupası’nı kaldırmasını izlemek zorunda kalacaktı; bu durum, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve İspanya Milli Takımı tarihinin en etkili kulüplerinden biri için büyük bir tarihi utanç olacaktı.

Anlaşma, İspanya milli takımının güçlü performansını sürdürmesi ve yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından mükemmel bir zamanlamayla gerçekleşti.

Turnuva sırasında Real Madrid'e katılan Kokoria, İspanya milli takım formasıyla Dünya Kupası'nı kaldırmaya bir maç uzaklıkta kaldı. Böylece Pérez'in transferi, sadece teknik bir takviyeden öteye geçerek, kulübü taraftarlarının hafızasında kalıcı bir leke olarak kalacak tarihi bir olaydan kurtaran bir adım haline geldi.

Şimdi merak edilen soru şu: Bu hikaye finalde tamamlanacak mı ve Kokoria, Real Madrid formasıyla dünya şampiyonu olacak mı?

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