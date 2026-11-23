Rafael Nadal ilk kez Real Madrid'in başkanlık masasında, Florentino Pérez'in hemen sağında yer aldı. Bu görüntü pek çok kişiye, Kraliyet Kulübü'nün bir sonraki başkanının gayriresmi ilanı gibi geldi.

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Bu tablo, kulübün bu hafta düzenlediği yıllık toplantıda ortaya çıktı. Toplantıda geçen sezonun hesapları, bu sezonun bütçesi ve gelecek yılın üyelik aidatları onaylandı. Olağan toplantının ardından düzenlenen olağanüstü toplantıda ise İspanyol tenisinin efsanesinin kulübün yönetim kuruluna atanması onaylandı.

Pérez kesin onayı beklemedi. Delege üyelerden Nadal'ın başkanlık masasına katılmasına ve yönetim kurulundaki görevini üstlenmesine izin vermelerini istedi. Bu adım salonda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Pérez, Nadal'ı tanıtırken şunları söyledi: "Rafa; kişiliği, saha içindeki ve dışındaki tavrı ve sporu yücelten değerlere sarsılmaz bağlılığı sayesinde milyonların saygısını ve sevgisini kazanmış biri."

Salondakilerin çoğu, Nadal'ın başkanın sağına oturtulmasının sıradan bir protokol olmadığını, bir gün Pérez'in yerine geçmek üzere hazırlandığına dair açık bir mesaj olduğunu düşündü.

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Bu düşüncenin kökleri, Nadal'ın İspanya'daki özel konumuna dayanıyor. Nadal, büyük turnuvalarda 22 şampiyonluk kazanmış bir tenis yıldızından çok daha fazlası: Nadir görülen bir fikir birliğinin etrafında toplandığı bir spor sembolü ve çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı olduğunu açıkça dile getirmesiyle tanınıyor.

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Ayrıca yönetim kuruluna girmesi, ona dünyanın en büyük kulüplerinden birinin mali dosyalardan televizyon yayın haklarına ve ticari büyümeye kadar nasıl yönetildiğini içeriden tanıma fırsatı sunuyor.

Ancak bu pembe senaryo ciddi şüphelerle çevrili. İspanyol gazeteci Antón Meana, Cadena SER radyosunun "Carrusel Deportivo" programında iki kritik soru sordu: Nadal, bu makamın beraberinde getirdiği tüm baskı ve kararlarla birlikte Real Madrid başkanlığına gerçekten hazır mı? Pérez gibi tüm yetkileri elinde tutan, dizginleri eline alan ve bütün kararları veren bir başkan mı olacak, yoksa kulübü perde arkasından bir icra yöneticisi yönetirken taraftarların karşısında yalnızca bir vitrin mi olacak?

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Meana, hazır olmadan İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına talip olan Iker Casillas'ın deneyimini örnek gösterdi ve Real Madrid başkanlığının son derece zor bir iş olduğunu vurguladı.

Meana şöyle konuştu: "Elçi olmak bir şey, yönetim kurulu üyesi olmak başka bir şey; Real Madrid başkanlığı ise bambaşka bir şey. Dünkü etkinlik bir sonraki başkanın resmi tanıtımı gibi göründü ama işin bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum."

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Öte yandan İspanyol gazeteci Jesús Gallego, programa bağlandığı sırada Nadal'ın deneyim kazanmak için bolca zamanı olduğunu, başkanlığı ne gelecek ay ne de gelecek yıl üstleneceğini söyledi.

Gallego, Nadal göreve geldiğinde yanında bir ya da iki icra kurulu başkanı olacağını, o zaman transferlerin nasıl sonuçlandırıldığını, oyuncu menajerleriyle nasıl pazarlık yapıldığını ve Javier Tebas başkanlığındaki La Liga ile yaşanan mücadelenin doğasını öğreneceğini ekledi.

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Ancak Gallego'ya göre en büyük şüphe, Nadal'ın kritik kararlar alabilme becerisiyle ilgili. Zira Pérez mutlak bir yürütme yetkisine sahip ve zaman zaman altındakilerin onayını almadan karar veriyor. José Mourinho'nun teknik direktör olarak seçilmesi de onun vazgeçilmez kişisel kararıydı.

Gallego, Nadal'ın başlangıçta bunu yapamayacağına ve bu düzeyde kararlılığa ulaşmak için başkanlıkta belki on yıla ihtiyaç duyacağına inanıyor.

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Kulüp içindeki büyük memnuniyet ile hazır olup olmadığına dair şüpheler arasında, Nadal'ın yönetim kuruluna girmesi uzun bir yolun ilk adımı olarak duruyor. Bu yolun sonunda, efsanenin onur koltuğundan İspanyol futbolunun en zor karar koltuğuna geçip geçemeyeceği belli olacak.