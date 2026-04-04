Perez, maçın başlamasına az kala PSV'ye çok kızıyor: "Bir dakika, cidden... Bu normal değil ya!?"

Kenneth Perez, PSV ile FC Utrecht arasında oynanacak olası şampiyonluk maçının başlama vuruşundan hemen önce, Philips Stadyumu'ndaki atmosferden açıkça rahatsız olduğunu gösterdi. Hoparlörlerden çığlık çığlığa çalan yüksek sesli house müziği duyunca kulaklarına inanamayan yorumcu, bu konuda sert bir şekilde eleştiride bulundu. ESPN yorumcusu, “Bu müzik hiç normal değil. Evet, ama cidden” dedi.

PSV, VriendenLoterij Eredivisie'deki olası şampiyonluk maçı öncesinde büyük bir organizasyon düzenledi. Saat 15.00'ten itibaren Philips Stadyumu'nun kapıları, Eindhoven’s Finest, Kruzo, DJ Bolluuh ve LARS'ın canlı müzik performanslarıyla gerçekleşecek kapsamlı bir açılış şovu için açıldı. Ayrıca taraftarlara, takımın maç başlangıcında ekstra destek vermesi için bayraklar dağıtıldı.

Gösteri, Perez'in hiç hoşuna gitmedi. Danimarkalı oyuncuya göre PSV, maç öncesi hazırlıklarında tamamen çılgına dönmüş durumda. “Biraz normal davranın. Bu bir ev partisi değil ki, bu bir futbol maçı.”

Pérez'in hayal kırıklığı, teknik direktör Peter Bosz ile yapılan röportajın neredeyse takip edilemez olmasıyla daha da artıyor. Yüksek sesli müzik nedeniyle muhabir Milan van Dongen sorularını zar zor iletebiliyor. "Peter Bosz beni hiç anlamıyor," diyor saha içinden duyulan ses, açıkça sinirli bir tonda.

Pérez de buna katılıyor ve durumun tamamen kontrolden çıktığını ima ediyor. “Belki yaşımızdan kaynaklanıyordur, ama cidden… biraz normal davranın be.” Sunucu Van Dongen bunu, ona göre uygun bir atmosferin hakim olduğu Telstar’a yaptığı son ziyaretle karşılaştırıyor. “Orada çok hoş, sakin bir müzik vardı, gerçekten harikaydı.”

Bu arada Bosz, PSV’nin şampiyonluğu garantileyebileceği maça odaklanmaya çalışıyor. Teknik direktör, ilk on birde forvet olarak Ricardo Pepi yerine Guus Til’i tercih ediyor. Böylece PSV’nin bu sezon daha önce başarı elde ettiği kadroya sadık kalıyor.

Maç öncesi röportajda Bosz, bu seçimin nedenini açıklıyor. “Bu sezon en iyi futbolu sergilediğimiz ve en başarılı olduğumuz kadroya bakıyoruz.” Teknik direktöre göre, bazı oyuncular birbirleriyle daha iyi uyum sağlıyor. “Bu ikisi birbirlerini çok iyi anlıyor, gerçi bunu önceden bilmiyordum.”

Bosz, kadrosunda Pepi'nin durumu gibi zorlu meselelerin de olduğunu kabul ediyor. Amerikalı oyuncunun transferi suya düştü ve şimdi yedek kulübesinde başlıyor. "Onunla konuşup durumu açıklıyorum, daha fazlasını yapamam," diyen Bosz, forvet için zor bir dönem olduğunu vurguluyor.

Son olarak Bosz, PSV'nin son dönemdeki düşüşüne karşı soğukkanlılığını koruyor. Takım, onun yönetiminde ilk kez ligde üst üste iki maç kaybetti. “Bir lig 34 maçtan oluşur. Birkaç maç daha az kazanırsınız, bu işin bir parçası.”