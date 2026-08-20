Real Madrid'in spor tesislerinde yaşanan coşkulu bir atmosferde, kraliyet kulübü en yeni savunma transferi Fransız Ibrahima Konaté'yi, yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek amacıyla takımın yeni oyuncusu olarak tanıttı.

Başkan Florentino Pérez, Fransız stoperi ana toplantı salonunda karşıladı. Burada, Konaté'yi önümüzdeki dört sezon boyunca, 30 Haziran 2030'a kadar kraliyet kulübüne bağlayacak sözleşmenin resmi imza töreni gerçekleştirildi.

İmzanın ardından Başkan Pérez, yeni transferine kulübün geleneksel hediyelerinin yanı sıra, Merengue formasıyla geçireceği kariyeri boyunca giyeceği, adının ve 16 numarasının bulunduğu resmi beyaz formayı takdim etti.

Törene, kulübün onursal başkanı José Martínez Pirri'nin de dikkat çeken katılımı, transferin önemini ve yeni oyuncunun Real Madrid projesindeki yerini vurguladı.

16 numaralı formanın verildiği Konaté, kulübün onursal başkanı José Martínez Pirri'nin katılımıyla, kulübün sembolik hediyeleri olan Santiago Bernabéu stadının küçük bir maketini ve lüks bir saati teslim aldı.

Devasa maaşla bedelsiz transfer

Real Madrid, transfer piyasasındaki son dönem politikasını serbest oyuncularla anlaşarak sürdürdü. Konaté, Rüdiger, Alaba, Trent ve Mbappé'nin izinden giderek, Liverpool ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak katıldı. Ancak bedelsiz transfer, onu takımın en yüksek maaşları arasına yerleştiren devasa bir maaşla geldi; yıllık toplam maaş olarak yaklaşık 22 milyon euro alacak, ki bu da onun çapında uluslararası bir stopere yakışan bir rakam.

Geçen sezon sakatlıklardan çokça muzdarip olan bir bölgeyi güçlendiren Konaté (27 yaşında) ile yapılan anlaşma; sağ ayağını kullanan, profesyonelliğinden bu yana başka hiçbir bölgede oynamamış tam anlamıyla bir stoper olan, güçlü fiziki yapısı ve ikili mücadelelerdeki üstün yeteneğiyle öne çıkan bir oyuncuyla imzalandı.

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Huijsen ile erken bir rekabet

Konaté, ilk sınavını vermek için uzun süre beklemeyecek; önümüzdeki cumartesi Cornellà-El Prat sahasında Espanyol'a karşı oynanacak maçta, Mourinho uygun görürse forma giymeye hazır durumda.

Rüdiger, Portekizli teknik adamın hesaplarında garantili bir ilk on bir oyuncusu olarak görülürken, ikinci bölge için yeni transfer Konaté ile genç Huijsen arasındaki rekabet, Real'in yeni savunmasının karşılaştığı ilk gerçek meydan okumada kızışıyor.