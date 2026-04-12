Perez'in onayıyla... Real Madrid, Toni Kroos'un geri dönüşünü planlıyor

Real Madrid, kulübün geleceğinde etkili bir rol üstlenmesi için eski Alman yıldızı Toni Kroos'u yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. "Valdebebas"ta, eski orta saha oyuncusunun dönüşünün belirleyici bir faktör olacağı konusunda fikir birliği hakim.

Real Madrid yetkilileri, onun geri dönüşü için zamanın geldiğini düşünüyor. Mükemmel fiziksel kondisyonunu koruduğu için futbolcu olarak geri dönmesi mümkün olsa da, mevcut orta sahada yer almasının Arbeloa ve eski takım arkadaşları için çok faydalı olacağı kesin. Geri dönüş kararı kesinleşmiş olsa da, nasıl ve ne zaman olacağı henüz belirlenmedi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Kraliyet kulübünün yönetimi, Alman yıldızın ayrılmasından iki yıl sonra bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışıyor ve dönüşünün önümüzdeki sezonun başında olması planlanıyor. Real Madrid'deki karar vericiler, eski orta saha oyuncusunun kulübün spor yapısının bir parçası olması yönünde adım attılar.

Bu konuda alınan karar çok önemli. Yönetim, Kroos'un Valdebebas'taki ve genel olarak kulüpteki günlük çalışmalara katkısının, geri dönüş için nihai bir anlaşmaya varılması durumunda kendisine verilecek rol ne olursa olsun, kulübün büyümesine yardımcı olacağına inanıyor.

Kroos'un vedası, sadece Madrid taraftarlarının değil, herkesin zihninde kazınmış olarak kalacak. "Bernabéu"daki son maçından sonraki görüntüsü hâlâ canlıdır; taraftarlar onun ayrılışına gözyaşı dökerken, altı gün sonra sahalardan veda ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki altıncı şampiyonluğunu kazanmasıyla en güzel sahne yaşandı. Kariyerinin sonuna, kendisi için uygun gördüğü zamanda, her gün yeşil çimlerde sergilediği zarafetle tam da aynı zarafetle veda etmekten başka bir şey aramadan, mükemmel bir son yazdı.

Kulüp ile Florentino Pérez'in bir yanda, Alman oyuncunun diğer yanda olduğu ilişki mükemmel olarak tanımlanıyor ve ne oyunculuk kariyeri boyunca, ne vedası sırasında, ne de şu anda günlük işlerden uzak olduğu dönemde herhangi bir sorun yaşanmadı. Başkanın kendisi, Alman yıldızın geri dönüşüne en çok inanan kişi olarak görülüyor.

Ailesiyle birlikte İspanya'nın başkentine tamamen yerleşen Kroos, "Boadilla del Monte"de bir futbol akademisi kurdu ve son haftalarda akademisinin takımlarıyla birlikte Real Madrid ile karşılaşmak üzere Valdelebas'ı iki kez ziyaret etti. Ayrıca



