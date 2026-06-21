Perez, Hollanda milli takımındaki bir oyuncudan son derece memnuniyetsiz

Kenneth Perez, Dünya Kupası F Grubu’nda İsveç’e 5-1’lik bir yenilgi yaşatan Hollanda milli takımındaki bir uyumsuzluğa dikkat çekiyor. ESPN analisti o kadar memnuniyetsiz ki, takıma 5 puan veriyor.

Hans Kraay junior, “WK Praat” programında, FC Barcelona’nın transfer listesindeki Micky van de Ven’in İsveçli yedek oyuncu Anthony Elanga karşısında oldukça zorlandığını belirtiyor. “O anda Virgil van Dijk ve Van de Ven çok zor anlar yaşadı. Elanga serbest kalmış ve kontrolsüz bir şekilde ilerliyordu.”

“Bir savunma oyuncusu olarak, insanların doğrudan sana doğru gelmesi korkunç bir durumdur. Ve şu Elanga da tam olarak sana doğru geliyor. Bu da bir savunma oyuncusunu tedirgin eder,” diyor Oranje takipçisi, Van de Ven’in Hollanda milli takımında sol bek pozisyonundaki performansının ardından.

Perez, Van de Ven’in “ışık hızında” olduğunu söyleyerek bu yoruma katılıyor. “Ama pozisyonunu oldukça sık yanlış alıyor. Bu sefer tesadüfen kendisi kadar hızlı biriyle karşılaştı, bunu gol anında da görebildiniz. Bu durumda pozisyonunu yanlış alması daha fazla göze çarpıyor.”

“Van de Ven oldukça tedirgin ve tesadüfen ona yetersiz not verdiğim oyuncu da o,” diye devam ediyor Perez, kanat bekine ilişkin analizine. “Onu son derece tedirgin buluyorum. Aslında bunu her zaman düşünüyorum. Bugün topla oyununda son derece vasat buldum. Gakpo’yu daha iyi hale getiriyor, ama dürüst olmak gerekirse Van de Ven’in sol bek olarak beni pek etkilemedi. Topla oynarken tedirgin ve savunmada da eh işte. Sadece çok hızlı olduğu için genellikle işler yolunda gidiyor.”

Perez, Kraay gibi Van de Ven’e 5 notu veriyor. “Bence bu kadar hızlı olması nedeniyle kendini geliştirmesi zor. Dolayısıyla her şeyi çok hızlı yapmak istiyor,” diye sonlandırıyor eleştirel Perez. “Jorrel Hato’nun oyununda ise bir sükunet var. O elbette daha iyi bir futbolcu. Ama onda o hız ve deneyim yok.”

Sunucu Milan van Dongen, Ronald Koeman’ın sol savunmada Hato veya Nathan Aké’yi tercih etmesinin daha iyi olup olmayacağını soruyor. “Hayır. Bırakın olduğu gibi kalsın,” diyor Kraay, Van de Ven’i savunuyor.