Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün ekonomik ve sportif durumuna değineceği genel kurul konuşmasında Barcelona'nın Madrid ekibinin tarihi düşmanı olduğunu vurgulamaya hazırlanıyor.

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Perez ayrıca, Rafael Nadal'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmasının onaylanmasından önce Katalan rakibini ve LaLiga Başkanı Javier Tebas'ı eleştirecek.

İspanyol gazetesi AS'in haberine göre, Florentino Perez'in Real Madrid delegelerine yapacağı konuşmanın ana başlıkları ekonomik istikrar, sportif açıdan değişim yapılması gerekliliği, Barcelona'yı kastederek uzlaşılması mümkün olmayan düşmanla ilişkiler ve sporda adaletin sonuna kadar sağlanmasına yönelik tam kararlılık olacak.

Madrid ekibinin başkanı bunların yanı sıra UEFA ile ilişkilerin normale dönmesine, yönetimin Javier Tebas'ın tutumuna karşı tavrına ve Rafael Nadal'ın kulübün yönetim kuruluna atanmasına da değinecek.

Bu yılki atmosfer önceki toplantılardan oldukça farklı. Real Madrid Başkanı, önceki toplantılarda delegelerin karşısına geçtiğinde geride kalan 12 ay boyunca hiçbir açıklama yapmamış oluyordu. Bu kez delegelerle buluşma cumartesi sabahı İspanya saatiyle 10.00'da Valdebebas'ta gerçekleşecek.

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Ancak geçen haziran ayında yapılan seçimler nedeniyle bu kez durum farklı. Florentino Perez'in son mesajının üzerinden çok zaman geçmiş değil. Yine de yaklaşık 45 dakika sürmesi beklenen konuşması, Real Madrid'in önümüzdeki aylarda izleyeceği politikanın çerçevesini çizecek.

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Rafael Nadal

Toplantının öne çıkan tek ismi Florentino Perez olmayacak. Rafael Nadal'ın katılımı, Real Madrid'in bugünkü yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak. Nadal'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması ise yalnızca bir formalite niteliğinde ve Perez'in geçen sezonun ve bu sezonun bütçelerini yeniden başarıyla onaylatmasının ardından gerçekleşecek.

Real Madrid Başkanı'nın, Madrid ekibi ile Barcelona arasındaki ilişkilerde şu anda yaşanan derin uçurumu bir kez daha vurgulaması bekleniyor. Joan Laporta artık eskisi gibi bir dost değil ve bu durum Perez'in delegelere yapacağı konuşmada açıkça görülecek.

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Javier Tebas ile çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlık da Real Madrid Başkanı'nın konuşmasında yer alacak. Perez, toplantıdaki konuşmasının bir bölümünü bu konuya ayıracak.

Madrid ekibinin yönetimi seçimlerin ardından büyük bir destek görüyor. Bununla birlikte sezonun başlangıcı da takımı çevreleyen tüm şüphelerin ortadan kalkmasına katkı sağladı. İlk başta duyulan endişeler dağıldı ve taraftarlar takıma yeniden tüm kalbiyle bağlandı.

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Bu desteğin cumartesi sabahı yenilenmesi ve güçlenmesi bekleniyor. Real Madrid delegelerinin kulüp yönetimine desteklerini ve takımın yönetiminden sorumlu isimlerin çalışma biçimine duydukları güveni teyit etmesi öngörülüyor.