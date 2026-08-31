Perez, Eredivisie’deki bu kulüp karşısında gerçekten şaşkına döndü

Kenneth Perez, pazar günü sahasında PSV’den tam anlamıyla fark yiyerek 1-6 kaybeden FC Utrecht’i izlerken giderek artan bir şaşkınlık yaşadı. Analiste göre Anthony Correia’nın takımını sahada izlemek hatta “acı vericiydi”.

Perez, ESPN’deki Dit was het Weekend programındaki analizinde, “FC Utrecht’i izlemek gerçekten acı verici” diye yakındı. “Correia’nın iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum. Ama oyuncular gerçekten ne yapmaları gerektiğini bilmiyor.”

Perez’e göre FC Utrecht’te sezonun ilk bölümünde tam anlamıyla bir uyum eksikliği hakim. “Sanki hepsi kafaları talimatlarla dolu şekilde dolaşıyor ve çok sık yapmadıkları şeyleri yapmak zorundaymış gibi görünüyor. Mesela geriden oyun kurulumları, tam anlamıyla gülünç.”

“FC Utrecht’te kimse birbirine göre hareket etmiyor. Daha da kötü olabilirdi. ‘Lütfen artık buna bir son verin’ diye düşündüm. Daha 17. dakikada Dani de Wit’e uzun toplar oynamaya başladılar. Bu da işe yaramadı ama en azından PSV’nin işini bu kadar kolaylaştırmıyorsun” diyen eski orta saha oyuncusu, De Galgenwaard’daki maçta hiçbir zaman heyecanlı bir mücadele yaşanmadığını gördü.

“FC Utrecht hücumda etkisizdi, savunmada dramatikti ve orta saha rakibe hiç baskı kuramadı. Muhtemelen çok çalışıyorlar. Ama bunun üst sıraları zorlayan bir takımla çok az ilgisi var” diye ekledi büyük şaşkınlık yaşayan Perez.

Karim El Ahmadi, Correia’nın bu oyun tarzıyla Telstar’da başarı yakaladığını gördü. “Ama FC Utrecht’te farklı bir baskı var. Bunu taraftarlarda da görüyorsun. Oyuncular da bu yüzden farklı davranışlar sergiliyor, çünkü baskı çok daha büyük.”

“Ben de bunu FC Twente’de yaşadım. Orada herkes sanki boşmuş gibi görünüyordu. Sonra Feyenoord’a gittim ve sanki hiçbir şey yapamıyormuşum gibi geldi” dedi Rotterdam ekibinin eski orta saha oyuncusu.