Gazeteci José María García ile Real Madrid Başkanı Florentino Pérez arasındaki çatışmada gerilim yeni bir perdeye taşındı.

Reklam

Konuyu aktaran Sport gazetesine göre, SuperGarcía programının eski sunucusu José María, Real Madrid Başkanı'na yeniden yüklendi. García bu kez İspanyol devlet televizyonunda yayımlanan Malas Lenguas Noche programına konuk olduğu sırada sert ifadeler kullandı.

Söyleşi sırasında Halk Partisi'nden eski İspanya Başbakanı José María Aznar'ın adı geçti, ardından söz Real Madrid Başkanı'na geldi. García da şu yorumu yaptı: "Pérez, eylemleri ve Real Madrid'de yaptıkları nedeniyle kabul edilemez biri."

Gazeteciye göre Florentino Pérez, Santiago Bernabéu'daki ayrıcalıklı konumuyla "potansiyel bir diktatör daha". García bu nitelendirmeyi daha önce eski yetkili için de kullanmıştı.

Bu sözler, García'nın Isabel Díaz Ayuso, I. Juan Carlos, Pedro Sánchez ve Alberto Núñez Feijóo gibi İspanyol siyasetinin önde gelen isimlerini değerlendirdiği bölümde geldi.

Reklam Reklam

García ile Florentino arasındaki husumetin başlangıcı

Related Topics

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

José María García'nın Florentino Pérez'e duyduğu husumetin kökleri 20 yılı aşkın bir süre öncesine, daha doğrusu Real Madrid Başkanı'nın kulübün spor kompleksini inşa etmek amacıyla Valdebebas bölgesindeki arazilerin imar statüsünü değiştirdiği 2002 yılına dayanıyor.

García o dönem şöyle demişti: "Florentino Pérez'in Madrid'de yaptığı şey bir imar suçudur, çete operasyonlarına benzeyen bir işlemdir."

Reklam

Gazeteci bu işlemi sorgulamaktan çekinmedi ve Real Madrid Başkanı tarafından onur ve itibar hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edildi.

2007'de García, iş insanının, İspanyol devlet televizyonunun gazetecinin Jesús Quintero ile kaydettiği röportajı yayımlamama kararında rol oynadığını ileri sürdü.

Reklam

2011'de ise onu İspanyol futbolunun en yozlaşmış başkanı olarak nitelendirdi ve kendisine karşı açabileceği davaları hiç umursamadığını vurguladı.

2015'te Yüksek Mahkeme, García'nın Real Madrid Başkanı aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle verilen bir mahkeme kararını onadı. Ancak García yalnızca bir yıl sonra yeniden saldırıya geçerek onu toplum için tehlike oluşturan biri olarak tanımladı.

Reklam

2017 ile 2018 yılları arasında ise onu yeniden medya üzerinde nüfuzunu kullanmakla suçladı ve Bask asıllı teknik adam İspanya Milli Takımı'nın başındayken, Dünya Kupası'ndan hemen önce gerçekleşen Julen Lopetegui transferindeki tutumunu eleştirdi. Bu gelişme, İspanya Futbol Federasyonu'nu herhangi bir tepki veremez hâlde bırakmıştı.

Real Madrid Başkanı ise kısa süre önce gazetecilere karşı ayakta kalabilme gücüyle övündü ve şöyle konuştu: "Sistemin entelektüelleri bana zarar veremeyecek. José María García beni yıkamadı, bunların hiçbiri de yıkamayacak. İşimi kötü yaparsam beni görevden almaları gerekir ama bunu yapacak olanlar onlar değil, kulüp üyeleri."

Reklam

Pérez bu sözleri, geçen mayıs ayında düzenlediği tartışmalı basın toplantısında söylemişti.

Üstelik García'nın son yirmi yıl boyunca Real Madrid Başkanı'na yönelttiği tüm saldırılarda Florentino, çok daha sakin bir üslupla karşılık verdi.

Reklam

Arazi meselesinde Pérez, söz konusu davayla karşılık verdi; ancak 2007'de kamuoyu önünde kendini savunarak iddiaların tamamen yalan olduğunu vurguladı ve yeni bir dava açacağını duyurdu.

El Confidencial'ın 2017'de ortaya çıkardığı ve Real Madrid Başkanı ile onlarca kişinin gözaltına alındığı büyük bir yargı süreci olan Púnica davasıyla bağlantılı iş insanı Alejandro de Pedro arasında geçen mesajlarda Florentino, gazeteci için "ahmak" ifadesini kullanmıştı.

Reklam

Yine de Pérez bu yıllar boyunca büyük ölçüde sessiz kalmayı tercih etti ve inisiyatifi sunucuya bırakarak saldırıları sürdüren tarafın o olmasına izin verdi.