Real Madrid, kulüp üyeleri için düzenlenecek olan ve 21 Kasım Cumartesi sabahı, takımın Celta Vigo karşılaşmasıyla aynı zaman diliminde yapılması planlanan genel kurul toplantısının ayrıntılarına son rötuşları yapıyor.

Bu genel kurul, geçtiğimiz haziran ayında yapılan seçimleri kazanmasının ardından Başkan Florentino Perez ve yönetim kurulunun temsilci üyelerle bir araya geleceği ilk toplantı olacak.

İspanyol "As" gazetesinin edindiği bilgilere göre, toplantının gündeminde, bu yönde ilerleme kararı alınması halinde kulübün hukuki yapısını değiştirmeyi amaçlayan kulüp tüzüğünde değişiklik konusu yer almayacak.

Real Madrid yetkilileri, kulüp başkanı Florentino Perez'in geçen yılki genel kurulda açıkladığı ilkelere dayanarak bu köklü değişikliği hayata geçirmenin en iyi yolunu belirlemek için çalışıyor. Söz konusu ilkeler, kulübü mülklerini hedef alan dış ve iç saldırılara karşı korumak ve yaklaşık 100 bin üyenin kulübün gerçek sahipleri olarak tanınmasını güvence altına almaktan ibaret.

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Ancak bu büyüklükte bir değişikliğin beraberinde getirdiği hukuki karmaşıklıklar ve sonuçlar, kulüp yönetimini şimdiye kadar temsilci üyelere tartışılması ve oylanması için herhangi bir öneri sunmamaya itti.

Florentino Perez, toplantının olağan maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından yaptığı özel konuşmada, öneriyi tartışmak ve oylamak amacıyla uygun zamanda olağanüstü bir genel kurul toplantısına çağrı yapacağını açıklamıştı.

Perez, girişimin temsilci üyelerden ilk onayı almasının ardından, kulübün tüm üyelerini kapsayan bir referandumla da onaylanması gerekeceğini belirtti.

Buna karşılık, genel kurulun gündeminde, olağan prosedürlere uygun olarak, kulübün 1,221 milyar avroluk rekor gelir elde ettiği geçen sezona ait mali hesapların onaylanmasına ilişkin oylama yer alacak.

Bu, Real Madrid'in gelirlerinin üst üste üçüncü kez bir milyar avro barajını aşması olacak; bu başarı, kulübün mali büyümesinin sürdüğünü yansıtıyor.