Danny Koevermans, Xavi'nin perşembe günü Yunanistan karşısında Hollanda Milli Takımı'nda orta sahada neden farklı bir tercihe gittiğini anladığını söyledi. Kenneth Perez ise teknik direktörün Quinten Timber ve Guus Til ile başlama kararını sert şekilde eleştirdi.

Koevermans, Uluslar Ligi'nde oynanan Yunanistan - Hollanda maçını (2-2) izledikten sonra Voetbalpraat'ta, "İlk iki maçtan tamamen memnun değildi. Bu yüzden şimdi Til ve Quinten Timber'ı tercih etti. Bu da pek iyi işlemedi" değerlendirmesinde bulundu.

Perez ise Koevermans'ın Yunanistan karşısındaki orta saha yorumuna kesinlikle katılmıyor. Analist, Xavi'nin daha sonra yeniden Tijjani Reijnders ve Ryan Gravenberch'e yöneldiğini görürken, "Bunun yeterli olmayacağını zaten maçtan önce biliyordun" dedi.

Koevermans ise Perez'in bu yorumuna hiçbir şekilde anlam veremiyor. "Bunu gerçekten saçma buluyorum. Timber sonuçta bir Premier League oyuncusu. Til de iyi işler yaptı. Neden olmasın? Bunu gerçekten söylüyorum. Bence onlara haksızlık ediyorsun."

Perez'e göre Hollanda Milli Takımı'nın ilk 11 oyuncuları ile oyuna sonradan girenler arasında büyük bir fark var. "Bu orta sahanın farklı bir seviyede olduğunu önceden düşünebilirdin. Timber ve Til, elde tutulacak ve oyuna sokulacak gayet iyi oyuncular. Ama Gravenberch ve Reijnders ile aynı seviyede değiller."

Eski orta saha oyuncusu, Hollanda'nın bu ikilisi hakkında sert bir sonuca vararak, "Bana Til'in Hollanda Milli Takımı'nda ilk 11 oyuncusu olabileceğini söyleyemezsin, değil mi? En azından Hollanda üst düzey bir ülke olmak istiyorsa olmaz. Timber için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Reijnders, Yunanistan'da attığı geç golle Hollanda'ya bir puanı getirdi. Böylece Xavi'nin ekibi, Uluslar Ligi B Grubu'nda üç maç sonunda beş puana ulaştı.