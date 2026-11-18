Tüm yolların Madrid'e çıktığı bir dönemde Bayern Münih Başkanı kapıyı tamamen kapattı: Ne müzakere var ne gizli temas ne de Allianz Arena'da bir endişe. Michael Olise kalıyor ve mesaj iki kulübün en üst kademesinden geldi.

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Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Fransız yıldız Michael Olise'nin geleceği hakkında aralarında geçenlerin perde arkasını açıkladı. Hainer, durumun tamamen sakin olduğunu ve oyuncunun ayrılık gündeminde bulunmadığını vurguladı.

Olise, geçen yaz transfer döneminde adı en çok konuşulan isimlerden biri olmuş, hücum hattını güçlendirmek isteyen Real Madrid'e transferiyle güçlü şekilde anılmıştı. Ancak Perez yönetimindeki Eflatun-Beyazlılar, sonunda Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi kadrosuna katma kararı aldı. Diomande şu ana kadar tüm beklentileri aşmayı başardı ve teknik direktör Jose Mourinho ile Santiago Bernabeu taraftarlarının beğenisini kazandı.

Buna rağmen Olise hakkındaki spekülasyonlar dinmedi. Özellikle Bayern Münih ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, geçen yaz beyaz formayı giymeye çok yaklaşmıştı. Fransız gazetesi "L'Equipe" de geçen temmuz ayında oyuncunun Fransa Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına Mourinho yönetiminde oynayacağını söylediğini yazmış, bu da olası transfere dair söylentileri alevlendirmişti.

Ancak Hainer, Alman t-online sitesine verdiği röportajda tartışmalara noktayı koydu. Oyuncunun Bavyera ekibindeki durumu hakkında açık konuşan Hainer, şunları söyledi: "Bir oyuncunun oyun tarzı, kişiliği, karakteri ve her şeyden önce bir insan olarak bize uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Michael burada kendini evinde hissediyor ve Bayern Münih'te neye sahip olduğunu çok iyi biliyor."

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Hainer, Perez ile 25 yılı aşkın süredir güçlü ve dostane bir ilişki sürdürüyor. Hainer bu konuda şu açıklamayı yaptı: "Onu 25 yılı aşkın süredir tanıyorum ve aramızda dostane bir ilişki var. Bu yüzden Madrid'e yaptığı daveti memnuniyetle kabul ettim ve Real Madrid Akademisi mezunlarına tebrik konuşması yaptım."

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Özellikle Olise konusunda ise Hainer, Fransız oyuncu hakkında doğrudan Perez ile konuştuğunu ve aldığı yanıtın net ve kesin olduğunu belirtti. Real Madrid Başkanı, Hainer'e Eflatun-Beyazlıların Olise ya da menajeriyle görüşmediğini, üstelik şu an için böyle bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Bayern Başkanı, kulübünün tamamen rahat olduğunu ve yıldızının ayrılma ihtimaline dair hiçbir endişe taşımadığını ekledi. Hedefin oyuncunun uzun süre takımda kalması olduğunu vurgulayan Hainer, şöyle konuştu: Sözleşmesi 2029'a kadar geçerli. Hedefimiz onun uzun süre Bayern Münih'te kalması. Real Madrid'e transfer olma ihtimalini düşünmüyoruz bile.

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Bu açıklamayla Bayern Münih'in çifte bir mesaj vermek istediği görülüyor: Birincisi taraftarlarına takımın yıldızının kaldığı, ikincisi ise ilgilenen tüm kulüplere müzakere kapısının kapalı olduğu. Real Madrid ise aradığını Diomande'de bulmuş görünürken Olise, Münih'te kendi hikâyesini yazmaya devam ediyor.