Perez, Ancelotti'ye Arda Güler için fırça attı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Carlo Ancelotti'ye Arda Güler hakkında konuştuğu bildirildi.

UEFA Süper Kupa finalinde İtalya Serie A kulübü Atalanta'yı 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren Real Madrid, ardından La Liga'da 2024-25 sezonun ilk hafta mücadelesinde Mallorca deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Gözler Arda Güler'deydi

İki puan kaybeden Madrid'de Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler'deydi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Atalanta maçında olduğu gibi Mallorca'ya karşı da yalnızca birkaç dakika oynadı.

Haberin devamı aşağıda

Bunun üzerine Carlo Ancelotti'nin, Florentino Perez'den özür dilediği ortaya çıktı.

Uçakta konuştular

Fanatik'in, Defensa Central kaynaklı haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kulüp başkanı Florentino Perez ile geri dönüş yolunda uçakta konuştu. İtalyan hoca, başkana hatalarını itiraf etti.

Ancelotti'nin özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda başkana öz eleştiri yaptığı bildirildi.

İtalyan hocanın Lucas Vazquez, Brahim Diaz ve Arda Güler oyuna çok geç soktuğunu itiraf ettiği kaydedildi.