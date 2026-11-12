Perde arkasındaki kararlar tabloyu değiştirdi: Real Madrid üçüncü düşüş hayaletini dağıttı mı?

Real Madrid'e yavaş yavaş sükûnetin geri dönmeye başladığı görülüyor. Takım, kulüp yönetimi ve taraftarlar, sonuçlarına katlanmanın zor olacağı yeni bir krizin hayaletini uzaklaştırmayı başardı; özellikle de kulübün kupa kazanamadan geçirdiği iki sezonun ardından.

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Real Madrid şu anda farklı bir dönem yaşıyor; tüm turnuvalarda üst üste 8 galibiyet elde ettikten sonra, bu seri kulübün geçtiğimiz dönemde içine düştüğü endişeleri dağıtmak için mümkün olan en iyi tedaviyi temsil ediyor.

Ancak olumlu sonuçlar istikrarın yeniden kazanılmasındaki tek etken değildi; bazı idari kararlar da kuruma daha fazla huzur ve geleceğe dönük güven kazandırdı. İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, bunların arasında kulüp yönetiminin geçen hafta İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal'ı projesine dahil etme kararı da yer alıyor.

Bir aydan biraz fazla bir süre önce, tam olarak derbi mağlubiyetinin ardından hava tamamen farklıydı. O sırada José Mourinho öfkeli bir basın toplantısında ortaya çıkarak, iki sezon kupasız geçen Real Madrid'i yeni ve karmaşık bir sezonun bekliyor olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Mourinho o dönemde şunları söylemişti: "Eğer bizi kendi halimize bırakırlar, huzur içinde ve eşit koşullarda rekabet etmemize izin verirlerse, önümüzde hâlâ çok şey var." Bu, maçta görülen hakem kararlarına duyduğu öfkeye açık bir göndermeydi.

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Real Madrid'in yeni bir başarısızlık yaşama ihtimali güçlü biçimde ortadaydı; krizin nedenlerinin bir kısmı İspanya Ligi ve hakem düzeni ile yaşanan çatışmaya bağlansa bile. Ancak takımı istikrar yoluna geri döndürmede bizzat Mourinho'nun kararları, sonradan hakemlerin kararlarından daha büyük bir rol oynadı.

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Mourinho'nun kararları tabloyu değiştiriyor

Portekizli teknik adam, almakta geciktiği bazı sportif değişikliklere girişti; Yan Diomande veya Bernardo Silva'yı artık uzun süreler yedek kulübesinde bırakmazken, Federico Valverde'yi bek pozisyonuna çekti ve Arda Güler'i daha ileri rollere sürdü.

Real Madrid'in gerçek değişimlere ihtiyaç duyduğu, kafa karışıklığından çıkmaya çalıştığı bir dönemde gelen bu kararlar, takımın görünümünde ve sonuçlarında belirgin bir etki yarattı.

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Mourinho'nun görevi teknik yönlerle sınırlı kalmadı; zamanla soyunma odası içindeki bazı çatlakları kontrol altına almayı başardı. Bunlar, sonuçlar kötüleştiğinde daha çok ortaya çıkan ve bir kısmı Xabi Alonso ile Arbeloa dönemlerinde belirginleşen krizlerdi.

Aurélien Tchouaméni ile Federico Valverde arasında yaşanan meşhur tartışma, takımın yaşadığı gerilimin örneklerinden biriydi yalnızca.

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Vinicius Junior'ın Xabi Alonso ile ilişkisi de soyunma odasının kırılganlığının bir başka örneğini oluşturdu; ardından Arbeloa döneminde, özellikle Real Madrid'in rekabet şansını yitirmesinin ardından işler daha da büyüdü. Kylian Mbappé, takım içindeki bölünmenin boyutunu açıkça yansıtan oyunculardan biri oldu.

Mourinho uçurumun kenarından dönüyor

Krizler oyuncularla sınırlı kalmadı; sakatlıklar ve sağlık ekibinin bunlara yaklaşımı da kulüp içinde gürültü kopardı, özellikle Mbappé'nin tıbbi tetkiklerden geçmek için Fransa'ya gitmesi olayının ardından.

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Tüm bu koşullar altında Mourinho kendini uçurumun kenarına yakın buldu ve Santiago Bernabéu'da artık daha fazlasını kabul etmeye hazır olmayan bir taraftar kitlesiyle karşı karşıya kaldı. Sonuçlar ve performans ona yardımcı olmadı, ıslıklar da sürdü; ardından Mbappé'nin milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından Fransa'ya gitmesi meselesi yeniden gündeme geldi ve bu, teknik adamın bir basın toplantısında bizzat açıklamak zorunda kaldığı bir krizdi.

Vinicius dosyası bile Mourinho'ya kadar uzandı, ancak teknik adam durumu yatıştırmayı başardı. Oyuncu Real Madrid'in desteğini aldı ve aynı zamanda kulüp, kadroda kendine yer bulan ve en azından sakatlığından dönene kadar Brezilyalı'nın yerini zorlayan Yan Diomande ile anlaştı.

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Daha da önemlisi, şu anda hâkim olan izlenim, durumunu yeniden düzeltme topunun Vinicius'un sahasına geçmiş olduğu; işleri onun için değiştirmekten sorumlu olanın teknik adam olmadığı yönünde. Mourinho'nun oyuncu hakkında ileride alacağı karar ne olursa olsun, en önemli gösterge şu ki, bu meselenin soyunma odasında ya da kulübün istikrarında büyük yankılar doğurma ihtimali görünmüyor.

Real Madrid ofislerinde huzur

Huzur yalnızca takımla sınırlı kalmadı, Real Madrid yönetimine de yayıldı. Yönetim, tüm anlaşmazlıklarından vazgeçmese de kulübün etrafında sürekli gürültü yaratan bazı savaşlardan geri adım attı.

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Avrupa Futbol Birliği ile yaşanan çatışmayı sona erdiren bir saldırmazlık anlaşmasının ardından ve Süper Lig projesinden vazgeçmeyle eş zamanlı olarak, Real Madrid yönetimi, başkanlığını Nasser Al-Khelaifi'nin yürüttüğü Avrupa Kulüpler Birliği'ne dönüş işlemlerini de başlattı; iki taraf daha önce açık bir karşı karşıya gelme içindeydi, Aleksander Čeferin ile yaşanan gergin ilişkinin yanı sıra.

Bu, Real Madrid'in bu iki kurumla ilişkilerine bir ölçüde normallik dönmesine katkı sağladı.

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Florentino Pérez'in tartışmalı bir basın toplantısında ilan ettiği başkanlık seçimine çağrı da zamanla farklı bir anlam kazanmaya başladı. O dönemde istikrarsızlığın ek bir kaynağıydı, ancak durumun yatışmasının ardından kulübün en azından 2030 yılına kadar yeni projesini şekillendirecek yeterli zamanı oldu.

Kulübün hisselerinin Real Madrid'in değerinin yüzde 5 ila 10'u arasında değişen bir bölümünün yabancı yatırımcılara satılması dosyası ise, Pérez'in projeyi ortaya koyup koymayacağının öğrenilmesi beklenirken, ertelenen en önemli dosyalardan biri olmaya devam ediyor. Bu, kulübün ana tüzüğünde bir değişiklik gerektiriyor, ancak dosya 21 Kasım'da yapılması planlanan genel kurulun gündeminde yer almıyor; bu da meselenin şimdilik ertelenmiş kalacağı anlamına geliyor.

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Buna karşılık, genel kurulun Rafael Nadal'ın Real Madrid yönetim kuruluna üye olarak girmesini onaylaması bekleniyor. Bu adım, mevcut projeye ek bir ivme kazandırıyor ve projenin sürekliliği fikrini güçlendiriyor; ayrıca erkenden de olsa, liderliğin devralınması için gelecekteki bir seçeneğin bulunup bulunmayacağına dair spekülasyonların kapısını aralıyor.

Nadal'ın kulüp yönetimindeki geleceği hakkında sonuç çıkarmak için henüz erken olsa da, İspanya'nın en önde gelen spor figürlerinden birinin katılımı, üyelere bir güvence mesajı niteliği taşıyor; aynı zamanda Real Madrid'in marka değerini güçlendiriyor ve kulübün en önemli sembol ve kimliklerinden bazılarını koruyor.