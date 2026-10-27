Lamine Yamal, 2026 yılının Ballon d'Or ödülünü kazanma hedefini gizlemiyordu, ancak Barcelona'nın genç yıldızı Londra'daki törene, görevin umduğundan daha zor olabileceğinin farkında olarak girdi. Gece, İngiliz Harry Kane'in kariyerinde ilk kez en önemli ödülün sahibi olmasıyla sona erdi.

Katalan"Sport" gazetesi, Yamal'ın tören öncesinde ve sonrasında yaşadığı saatlerin perde arkasını gözler önüne serdi ve Barcelonalı oyuncunun, üst üste ikinci yıl büyük ödülü kazanamamanın hayal kırıklığına rağmen sonucu sportmence karşıladığını, gelecekte bu hayali gerçekleştirebileceğine olan inancını koruduğunu vurguladı.





Yamal, Ballon d'Or'un kendisinden uzaklaştığını hissetti

Gazeteye göre, Barcelona kafilesinde Yamal'ın kazanma ihtimaliyle ilgili bir iyimserlik havası hâkimdi, ancak kulüp içinde beklentiler birkaç gündür, törenin doğduğu kentte, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendiği Kane'in taç giymesi yönünde ağırlık kazanmaya başlamıştı.

Yamal da bu beklentilerden uzak değildi; yaklaşık bir hafta önce İngiliz forvetin kazanan olabileceğini hissetmişti. Bu kanaat, Barcelona kafilesi Londra'ya vardığında, atmosfer sanki Bayern Münih yıldızının taç giymesine zemin hazırlıyormuş gibi göründüğünde daha da pekişti.

Ayrıca Bayern Münih'in üst düzey yetkililerinin İngiltere'nin başkentinde bulunması Yamal'ın dikkatini çekti; bunu, Alman kulübünün forvetinin kazanmasını beklediğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi; hatta kutlama hazırlıkları hem Londra'da hem de Almanya'da hazır görünüyordu.

Buna rağmen, Barcelona kafilesindeki kişiler genç oyuncularının kazanması konusundaki umutlarını tamamen yitirmedi. Yamal sonunda yalnızca en iyi genç oyuncu ödülüyle yetindi; "Sport"un aktardığına göre, takım arkadaşı ve dostu Pau Cubarsi'nin önüne kıl payı, yalnızca iki oy farkıyla geçti.

Sportmenlik ve hayali gerçekleştirme inancı

Gazete, Yamal'ın Kane'in kazanmasını tam bir sportmenlikle kabullendiğini ve Ballon d'Or'u kaybetmeyi hedefinin sonu olarak görmediğini, özellikle henüz 19 yaşında olduğunu ve daha önce üç kez ödülün en iyi on oyuncu listesinde yer aldığını, bunların ikisinin kürsüde olduğunu açıkladı.

Barcelona yıldızı, bir gün Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyor ve ödülü düzenleyenlerin bile gelecekte bu başarıya ulaşacağını öngörebileceğini düşünüyor; en iyi genç oyuncu ödülünü almasının sebeplerinden birinin de bu olduğunu görüyor.

Bu duygular, ödülü kazanmanın yalnızca bireysel yeteneğe bağlı olmadığının, aynı zamanda oyuncunun takımı ve ülke milli takımıyla elde ettiği kolektif başarılar ve kupalardan da etkilendiğinin farkında olmasına rağmen, yeteneklerine olan inanç ile geleceğe dair umudun bir karışımını yansıtıyor.

"Sport"a göre Yamal, Barcelona kafilesinden ayrı olarak, yakınlarının eşliğinde özel bir uçakla Londra'ya gitti ve ilk takımın salı günü izin yapmasından yararlanarak İngiltere'nin başkentinde kalmaya karar verdi.

Törenin bitiminin ardından dinlenmek ve uyumak için otele gitti, akşam yemeğini partneri Ines Garcia eşliğinde odasında yedi.

Gazete, Barcelona'daki bazı güvenlik görevlilerinin, oyuncunun Ballon d'Or'u kazanması halinde yapılabilecek kutlama ihtimaline karşı Londra'daki lüks restoranları incelediğini, ancak Yamal'ın sonunda, özellikle işaretler taç giymesine işaret etmediği için herhangi bir kutlama düzenlememeye karar verdiğini belirtti.

Kupalar, Yamal'ın Ballon d'Or'a giden yolu

Yamal, Barcelona ve İspanya Milli Takımı formalarıyla çalışmaya devam ederken, gelecekte ödülü kazanma umuduna sıkı sıkıya tutunuyor; zira iki takımla elde edeceği kupaların hedefine ulaşmasında belirleyici etken olabileceğinin farkında.

Büyük ödülü kaybetmek ile en iyi genç oyuncu ödülünü korumak arasında Yamal, Londra gecesinden net bir mesajla ayrıldı: Ballon d'Or hayali bitmedi ve bir sonraki fırsatı, önümüzdeki yıllarda sahada ortaya koyacaklarına bağlı olmaya devam edecek.