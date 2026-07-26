Faslı kaleci Yassine Bounou'nun Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'deki günleri sayılı görünüyor. Fas basınından çıkan haberler, iki tarafın anlaşmalı olarak sözleşmeyi feshetmeyi amaçlayan ciddi görüşmelere başladığını ortaya koydu. Bu gelişme, son haftalarda kalecinin geleceğine dair yapılan tahminleri güçlendirdi.

Al Hilal, üç sezon süren bir maceranın ardından Faslı kalecisiyle yollarını ayırmaya yöneliyor. Bounou'nun Al Hilal ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam etse de, Fas'ın "Le Site Info Sport" sitesinin ortaya koyduğu bilgiler, kulüp ile kalecinin iki taraf arasındaki bağı sona erdirecek dostane bir anlaşmaya varmak için ileri düzeyde görüşmelere girdiğine işaret ediyor.

Mevcut yaz transfer döneminin başından bu yana, özellikle kulübün kaleci mevkiindeki hamlelerinin ardından Bounou'nun Al Hilal'deki geleceği belirsizlikle kuşatılmış durumdaydı. Al Hilal, Suudi Arabistanlı kaleci Mohammed Al Owais'i kadrosuna katmıştı ve birçok kişi bu adımı, söz konusu mevkide beklenen değişikliklerin açık bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bu durum, Al Hilal yönetiminin yeni sezonda fazladan bir yabancı oyuncuya yer açmak amacıyla Bounou'yu yerli listeye kaydetmeyi düşünmediğine, Faslı kalecinin varlığının yalnızca AFC Elit Kupası müsabakalarına katılımla sınırlı kalacağına dair sızıntılarla aynı döneme denk geldi.

Yeni kaleciyle görüşmeler ve 5 teklif

Göstergeler bununla da sınırlı kalmadı. Al Hilal'in, NEOM'un 26 yaşındaki Polonyalı kalecisi ve Chelsea akademisi çıkışlı Marcin Bulka ile görüşmelere başladığına dair haberler dolaşıma girdi. Bu durum, Bounou'nun takımdaki serüveninin sonuna yaklaştığına dair tahminleri daha da güçlendirdi.

"Le Site Info Sport" sitesi, bu veriler ışığında Faslı kalecinin Al Hilal'de devam etmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini doğruladı ve iki taraf arasında süren görüşmelerin, aralarındaki ilişkiyi sona erdirecek dostane bir anlaşmaya varmayı amaçladığını belirtti.

35 yaşındaki Yassine Bounou, transfer piyasasında geniş bir ilgi görüyor. Elinde birçok teklif bulunuyor; bunların en dikkat çekenleri Fransa, İspanya ve İngiltere liglerinde mücadele eden beş kulüpten geliyor. Buna ek olarak ABD liginden de iki teklif var.

Suudi Profesyonel Ligi'nin 13 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Yaz transfer dönemi ise 6 Eylül'e kadar sürecek. Bu da tüm taraflara Faslı kalecinin geleceğini netleştirmek için yeterli zamanı tanıyor.