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Pepe'den Beşiktaş'a veda mesajı!

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AA
Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Pepe, sosyal medya hesabından siyah beyazlı taraftarlara veda etti.

Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlı takımdan ayrılan Portekizli yıldız, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

Pepe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Beşiktaş taraftarı, yönetimi, teknik ekibi ve takım arkadaşlarıma bana inandıkları için teşekkür ederim. Beşiktaş en iyisini hak ediyor. Sizleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Beşiktaş Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Pepe'ye emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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