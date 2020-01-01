Pep Guardiola'nın Sergio Agüero endişesi

Manchester City'de Burnley maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sergio Agüero'nun durumu moralleri bozdu.

Premier Lig'de Pazartesi günü 'yi 5-0'lık skorla deviren 'de Sergio Agüero endişesi yaşanıyor.

Yıldız futbolcu ilk yarının son dakikalarında Ben Mee ile girdiği ikili mücadele sonrasnıda dizinden sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Manchester City teknik patronu Pep Guardiola maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Agüero'nun durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Geçen ay dizinden bir sorun yaşamıştı, şimdi de aynı bölgede bir sıkıntı hissediyor ve durumu iyi görünmüyor. Doktorlar sahalara dönüşünün zaman alabileceğini söyledi. Birkaç maç aramızda olmayacağı kesin gibi. Umarız yarınki kontrolleri sonrasında iyi haberler alırız."

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32 yaşındaki oyuncu bu sezon Manchester City forması altında şu ana kadar çıktığı 32 resmi maçta 23 gol atıp 3 de asist yaptı.