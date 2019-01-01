Pep Guardiola'nın kariyerindeki en kötü yüzde

Wolverhampton karşısında 78 dakika 10 kişi oynayan Manchester City sadece 37.8'lik topla oynama yüzdesi yakalayabildi.

'nin şampiyonluk hayalleri yavaş yavaş suya düşerken Pep Guardiola da kariyerinin en kötü istatistiğine imza atmış durumda.

City, Wolverhampton deplasmanında 12. dakikada kalecisi Ederson'un atılmasıyla 10 kişi kaldı ve her ne kadar ikinci yarıda 2-0 öne geçmiş olsa da müsabakadan 3-2 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Bir kişi eksik oynamanın da etkisiyle topu rakibe bırakan Man City, Guardiola'ya kariyerinin en kötü yüzdesini vermiş oldu.

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Topu ve oyunu domine etme konusunda rakipsiz olan Guardiola, kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımın yüzde 37.8'le topla oynamasına tanıklık etti. Bu istatistik, Pep'in , ve Manchester City ile çıktığı maçlardaki en düşük yüzde olarak tarihe geçti.

Bu maça kadar bir Guardiola takımının topla en az oynadığı maç kasım ayında 2-1 kazandıkları maçıydı. City o maçta yüzde 46.7'lik topla oynama yüzdesi tutturmuştu.

Premier Lig'in 19 haftası geride kalırken Manchester City, lider 'un 14 puan gerisinde yer alıyor. Jürgen Klopp'un ekibinin bir maçı eksik.