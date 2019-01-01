Pep Guardiola'dan yeni sözleşme açıklaması!

İspanyol teknik adam, Manchester City ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağını konuşmak için henüz erken olduğunu düşünüyor...

Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulüpteki geleceğine karar vermek için önünde uzun bir zaman olduğunu söyledi.

Bilindiği üzere Guardiola'nın Manchester City ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

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İngiliz medyasında bu sözleşmenin son yılının opsiyonlu olduğu ve Guardiola'nın bu sezon sonunda kendi isteği dahilinde görevinden ayrılabileceği iddia edilmiş ancak İspanyol teknik adam bu haberleri yalanlamıştı.

Düzenlenen basın toplantısında yeni sözleşme konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Guardiola, "Buradaki dördüncü sezonumu geçiriyorum ve önümüzdeki sene beşinci yılım olacak. O tarihe kadar burada olmak istiyorum. Yani önümüzde uzun bir zaman dilimi var. Neler olduğuna bakarız, bunu defalarca söyledim, Manchester City'de çok mutluyum. Yeni sözleşme için işlerin nasıl gideceğini görmem, o sözleşmeyi hak etmem gerekiyor. Son yıllarda geldiğimiz seviye yükseldi ve beklentiler de buna bağlı olarak arttı. Şimdi bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızı görmek gerekiyor." dedi.

Yeni sözleşmes konusunun sadece kendisine bağlı olmadığını da sözlerine ekleyen Guardiola, şöyle devam etti: "Kulüple de bu konuyu hiç konuşmadık. Şu an birkaç gün aramız var ve daha sonra maçının hazırlıklarına başlayacağız ve daha sonra önümüzdeki maçlara bakacağız."