Pep Guardiola'dan müthiş başarı! 30. kupa...

Pep Guardiola, Tottenham maçının ardından kariyerindeki 30. kupasını kazandı.

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham, Wembley'de karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 82. dakikasında Aymeric Laporte'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Manchester City kupayı müzesine götürdü.

Guardiola'nın 30. kupası

Manchester City'nin kazandığı lig kupası Katalan çalıştırıcının kariyerindeki 30. kupası oldu. Pep Guardiola, antrenörlük kariyerine 2008 yılında Barcelona'da başlamıştı.

Manchester City ise, başarılı calıştırıcının yönetiminde dokuzuncu kupasını kazanmış oldu.

50 yaşındaki çalıştırıcı İngiliz ekibiyle, iki kez Premier Lig kupası, bir kez FA Cup, dört kez Lig kupası ve iki kez de Commumity Shield kupasını kazandı.

Pep Guardiola, Barcelona da 14 kupa, Bayern Münih de ise 7 kez kupa sevinci yaşadı.

Hedefte iki kupa daha var

Premier Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan Manchester City, bir sürpriz yaşanmazsa bir kez daha lig şampiyonu olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen İngiliz ekibi, PSG ile karşılaşacak.

Müzesinde Şampiyonlar Ligi kupası bulunmayan Manchester City, İstanbul'da oynanacak finalde bu başarıyı da kazanmanın planlarını yapıyor.