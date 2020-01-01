Pep Guardiola'dan kötü rekor

Bu sezon ligde oynadığı iki Manchester derbisini de kaybeden Pep Guardiola bir sezonda elde ettiği en yüksek lig mağlubiyeti sayısına ulaştı.

ezeli rakibi 'yi yenerek Pep Guardiola'ya bu sezonki yedinci lig yenilgisini tattırdı. Bu, Pep'in kariyerindeki en yüksek sayı oldu.

Kaleci Ederson'un hatalarının damga vurduğu maçta United, City'yi Anthony Martial ve Scott McTominay'ın golleriyle devirdi ve 2009-10 sezonundan bu yana ilk defa rakibine karşı bir sezonda çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu.

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Yenilmezlik serisini 10 maça yükselten Manchester United aynı zamanda Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya da kötü bir rekor tattırdı.

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Bu mağlubiyetle birlikte Pep, bu sezonki yedinci lig yenilgisini alarak kariyerindeki en kötü istatistiğe imza atmış oldu.

City'nin mağlubiyetiyle birlikte 'un lig şampiyonluğunu garantilemesi için elde etmesi gereken galibiyet sayısı 2'ye düştü. Jürgen Klopp'un ekibi önündeki iki maçını kazanırsa, City'nin aldığı sonuçlara bakmaksızın Premier Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Manchester City çarşamba günü ve cumartesi günü ile oynayacağı maçları kazanamazsa, Liverpool sahaya adım atmadan şampiyon olacak.