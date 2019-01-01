Pep Guardiola'dan kötü oyun itirafı

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı, takımının 2-0 mağlup olduğu Wolverhampton maçının ardından demeçler verdi.

Manchster City, Premier Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Wolverhampton Wanderers'a 2-0 mağlup oldu.

24 puanla lider olan 'un aradaki farkı 8'e çıkarmasına engel olamayan City'nin çalıştırıcısı Pep Guardiola, takımının oyunundan memnun kalmadığını ifade etti.

Karşılaşmanın ardından BBC Sport'a açıklamalarda bulunan Guardiola, "Kötü bir gündü ve kaybettik" itirafında bulundu.

Deneyimli antrenörün yaptığı değerlendirmeler şöyle oluştu:

"İyi aşama sağlayamadık. Spesifik bir oyun yöntemimiz var ve bugün kötüydü. Bazen böyle şeyler olur"

"Kazandığınız zaman sıradaki maçı düşünürsünüz. Milli araya giriyoruz, sonra dönüp sıradaki maçı düşünmeye başlamamız lazım"

Sky Sports'a da demeçler veren Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"En iyi günümüz değildi. İyi başladık ve sabırlı oyunuyorduk çünkü rakip iyi kapanan bir takım. Bir kaç defa üstümüze gelmelerine izin verdik ve karşılığında biz üretimde sorun yaşadık. Kontra atakları durduramadık ve mağlup olduk".

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"Uzun top oynuyor ve savunma yapıyorlar. Hızl hücumlara çıkışları da oldukça iyi. Fiziksel ve güçlü bir takımla oynadık. Ne yapacaklarını biliyorduk ama organize olmadığımız için kaybedilen toplardan iki gol yedik"

Liverpool ile açılan puan farkını da değerlendiren Pep, "Fark büyük, Liverpool hiç puan kaybetmedi. Tekrar dönüp en iyisini deneyeceğiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

, milli aradan deplasmanında çıkacağı karşılaşmayla dönecek.