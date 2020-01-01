Pep Guardiola'dan Jadon Sancho iddialarına yanıt

Başarılı teknik adam, Manchester City'nin Jadon Sancho'yu yeniden transfer etmek istediği yönündeki haberleri yalanladı.

'nin 'e transfer olması beklenen Leroy Sane'nin boşluğunu forması giyen takımın eski oyuncusu Jadon Sancho ile doldurmak istediği iddia ediliyordu.

ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında bu transfer iddiasına yanıt veren Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, "Sancho ayrılmak istedi ve ayrıldı. Neden geri dönsün ki? Bunu konuşmanın pek anlamı yok, ayrılmayı kendisi istedi ve ben de geri dönmeyi istemeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Guardiola, yeni sezon öncesinde kadroda değişiklikler olacağının da sinyallerini verirken, "Kalite eksikliğimiz yok ama Vincent Kompany'nin boşluğunu dolduramadık. David Silva ayrılıyor, Sergio Agüero ise sözleşmesinin son yılına giriyor ve kontrat yenileyip yenilemeyeceğini bilmiyorum. Bazı oyuncuların yerine yenilerin düşünüyoruz. Bu durum bir felaket değil, sadece futbolun bir parçası." dedi.

Daha fazla takım

Başarılı teknik adam, sahip oldukları seviyeyi korumak için transfer döneminde ellerinden geleni yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.