Pep Guardiola: Tebrikler Liverpool, şampiyon siz oldunuz

Norwich’e 3-2 mağlup olan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, 5 puan gerisine düştükleri Liverpool’un şampiyonluğunu kutladı.

Premier Lig’in beşinci haftası sürpriz bir sonuca sahne oldu. Ligin yeni takımlarından Norwich, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ’yi 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, bu sonucun ardından en büyük rakibi ’un 5 puan gerisinde kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Pep Guardiola, esprili bir dille Liverpool’u tebrik etti.

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Guardiola “Eylül ayındayız. Bunu gerçekten yapacak mıyız? Peki: Tebrikler Liverpool, şampiyon siz oldunuz. Daha Eylül ayındayız! ’ya gidip geldikten sonra yenileneceğiz. Kaybettiğimiz 5 puana bakacak olursak, maçında puan kaybetmememiz gereken bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Norwich karşısında ise rakibimiz ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu” ifadelerini kullandı.

Oyuncularıyla çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden İspanyol teknik adam “Bu adamların teknik direktörü olmaktan keyif alıyorum. Oyuncularımın kulüp için her şeyi yaptıklarından bir an bile şüphe duymadım. Maçın ardından soyunma odasında onlarla konuştum. Antrenmanlarda neyi çalıştıysak sahada aynısını yaptıklarını söyledim. Sezon sonuna kadar da bu durumu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Manchester City, ligin altıncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü ’u ağırlayacak.