Pep Guardiola: Raheem Sterling hâlâ gelişebilir

Raheem Sterling, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Buna rağmen Pep Guardiola'ya göre kendisini hâlâ geliştirebilir.

Raheem Sterling'in açlığı ve arzusu, Pep Guardiola için oyuncusunun çok daha gelişebileceği anlamına geliyor.

, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci haftasında evinde ağırladığı Dinamo Zagreb'i 2-0 yenerken, Sterling ise bir gol bir asistle oynadı.

24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, bu sezon ise çıktığı tüm maçlarda dokuz gole ulaştı.

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Guardiola ise maçın ardından oyuncusu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. "Birçok kez, onun birkaç yıl içinde bugünden daha iyi bir oyuncu olacağını söylemiştim," diyen Guardiola, "Her zaman ceza sahasında olan bir oyuncu ve gol atma yeteneğine sahip. Skor üretmeyi seviyor" şeklinde konuştu.

Sterling'in birkaç gün önce karşısında pozisyonlar kaçırdığını ancak asla üzülmediğini söyleyen Guardiola, "Hataları hakkında asla düşünmüyor. Her zaman yakalayacağı bir sonraki şans hakkında düşünüyor" yorumunu yaptı.

"İlk sezonunda da iyi oynuyordu ama gol atma konusunda çok özenli değildi," diyen Guardiola, "Şu an topu aldığında ise aklında hep gol atmak var. Ama son vuruşlarda ve karar alma konusunda hâlâ gelişebilir" ifadelerini kullandı.