Pep Guardiola: Premier Lig şampiyonluğunu düşünmüyorum

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, şu an için Premier Lig şampiyonluğuna odaklanmadığını belirtti.

İngiltere Premier Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan , 13 haftası geride kalan 2019-2020 sezonunda lider 'un 9 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Manchester'ın mavi tarafı ligin 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola uzun vadeli hedefleri şu an için düşünmediklerini açıkladı.

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Guardiola "Kaç tane maç kazanmamız gerektiğini düşünmüyorum. Sadece maç kaybetmemek zorunda olduğumuzu biliyorum. Dürüstçe söyleyebilirim ki şu an için Premier Lig şampiyonluğunu düşünmüyorum. Kazandığım yıllarda da bu durum böyleydi. Bu sezon lig şampiyonluğunu elde etmemiz için önce Leicester'ı ardından Liverpool'u geçmeliyiz. Üç günde bir maç yaptığınız zaman hedefiniz her zaman bir sonraki maç oluyor. Bütün maçlar için ayrı ayrı en uygun oyuncuları sahaya sürüp, kazanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Newcastle maçıyla ilgili de düşüncelerini belirten İspanyol teknik adam "İki sezon önce 1-0 kazandık. Geçen sezon ise 2-1 kaybettik. Newcastle United, İngiltere'deki en iyi stadyumlardan birine sahip. Önceliğimiz bu maç, ardından önümüzdeki Salı günü ile oynayacağız, sonra da Manchester derbisinde mücadele edeceğiz. İçinde bulunduğumuz durumun farkındayız" şeklinde konuştu.