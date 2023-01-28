Kurt hoca, yaptığı seçimle ne kadar farklı bir vizyona sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Marcelo Bielsa, Premier Lig ekibi Everton'dan gelen A takımı yönetme teklifini reddetti.

Bielsa, Premier Lig ekibiyle görüşmek için Perşembe günü Londra'ya gitti, ancak bu görüşme sonucunda A takım için fikir birliğine varılamadı.

Everton, Leeds United'ın eski menajeriyle yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alamadı.

Çünkü Arjantinli menajer, bu teklifin yerine yaz ayına kadar Everton'ın 21 Yaş Altı takımının sorumluluğunu üstlenmek istedi.

Bunun üzerine Everton, yeni teknik direktör adaylarına yöneldi ve şimdilik ilk sıradaki aday Sean Dyche olarak dikkat çekiyor.

Bielsa, neden U-21 takımını çalıştırmak istiyor?

The Athletic'in haberine göre; 67 yaşındaki menajer, gelecek sezona hazırlanmak için zaman istedi.

Ve A takımı yönetmeden önce 2022-23 sezonunun başlangıcına kadar U-21 takımını çalıştırmayı amaçlıyor.

Takımı daha yakından tanımak isteyen tecrübeli hoca, alt yaş gruplarını bir süre çalıştırarak Everton hakkında analizler yapacak.

Arjantinli menajer, Everton altyapısının da hazırlıklarını kontrol edecek.

51 yaşındaki bir diğer menajer adayı olan Dyche ise, Everton'ı Premier Lig'de tutmak için kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.

Everton şu anda Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor ve 22 Ekim'den bu yana galibiyet alamadı.

Ve başarısız dönemin ardından Frank Lampard, hafta başında menajerlik görevini bırakmak zorunda kaldı.

Guardiola'nın idolü

Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın Marcelo Bielsa sevgisi biliniyor.

İspanyol menajer bir keresinde Bielsa ilgili şu açıklamayı yaptı: "Johan Cruyff ve Bielsa'ya hayranlık duyuyorum.

"Onlar benim sevdiğim ve idol olarak gördüğüm teknik direktörler...

"Muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişi ise Bielsa'dır.

"Takımlarını yönetmesi açısından o eşsiz... Kimse onu taklit edemez.

"Takımlarım ondan daha fazla kupa kazandı, ancak oyun bilgisi ve antrenman seansları da dahil olmak üzere pek çok şey açısından hala ondan uzaktayım."