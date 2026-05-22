Pep Guardiola'nın ardından Manchester City'den bir Hollandalı da ayrılıyor

The Athletic'in Cuma günü verdiği habere göre, Pep Guardiola'nın ardından Pepijn Lijnders de Manchester City'den ayrılıyor. İngiliz dev kulüp, Hollandalı yardımcı antrenörün kalmasını istiyordu ancak kendisi Etihad Stadyumu'ndan ayrılmayı tercih etti.

Söz konusu medya kuruluşuna göre Lijnders, Guardiola'nın halefi olarak gösterilen Enzo Maresca'nın altında çalışmayı hiç istemiyor. Dolayısıyla NEC'in eski teknik direktörü, yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalama ihtimaline rağmen görevinden ayrılıyor.

Guardiola'nın sağ kolu, Pazar günü Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile evinde sezonun son maçına çıkacak olan Manchester City'de son kez yedek kulübesinde yer alacak. Lijnders daha sonra oyuncular, teknik ekip ve taraftarlarla vedalaşacak.

Geçen yıl bir yıllık sözleşme imzalayan ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunan Lijnders'in yeni bir macera arayışına gireceği, İngiltere'de beklenen bir durum. İspanyol teknik direktörün bir süre dinlenmek istemesi nedeniyle, Lijnders'in Guardiola ile tekrar çalışması pek olası görünmüyor.

43 yaşındaki Lijnders, daha önce iki dönem olmak üzere Jürgen Klopp'un yardımcısı olarak Liverpool'da çalışmıştı. Alman teknik adam ve Hollandalı yardımcısının liderliğinde The Reds, lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ı kazandı.

Lijnders, NEC ve RB Salzburg'da tek başına görev yaptı, ancak bu büyük bir başarıya dönüşmedi. Avusturyalı üst düzey kulüpte, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle sadece yedi ay sonra kovuldu.

Geçen yıl Championship ve Portekiz'den Lijnders'e ilgi vardı. Ancak Manchester City teklif geldiğinde, Guardiola ile çalışma fırsatını iki eliyle yakaladı.